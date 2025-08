El PP insiste en vincular al PNV con la trama Cerdán: «Esteban está en un gran lío»

La dosis de cloroformo que inocula el mes de agosto en el debate político no ha hecho efecto en la relación entre el PP y el PNV. Esta semana, los populares han intentar vincular a los nacionalistas vascos con el caso Santos Cerdán después de ... que el ex secretario de Organización del PSOE aseverara en una entrevista que su «amigo» Antxon Alonso Egurrola, empresario en el centro de la investigación, medió con el PNV de cara a la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, que llevó a Pedro Sánchez por primera vez a La Moncloa. Una cuestión que Cerdán ya reveló a finales de junio en su declaración ante el Tribunal Supremo, que instruye la causa por el presunto cobro de mordidas en contratos de obra pública, donde tendría un papel clave como adjudicataria Servinabar, la mercantil propiedad de Egurrola y en la que, según las pesquisas de la Guardia Civil, participaba como socio Santos Cerdán.

«[Aitor] Esteban, como representante público, tiene obligación de dar explicaciones: ¿medió o no medió Antxon Alonso para la investidura de Sánchez? [...] Creo que está metido en un gran lío», ha dicho este miércoles el secretario general del PP, Miguel Tellado. El asunto volvía a la palestra tras las respuestas de Cerdán a 'La Vanguardia' desde la cárcel de Soto del Real. «¿Por qué mentiste Aitor?» , publicaba el popular en redes sociales haciendo referencia a una palabras del presidente del PNV, tras la declaración de Cerdán en el Supremo en las que dijo no conocer a Egurrola. «Cree el ladrón que todos son de su condición», respondía en X Aitor Esteban poco después, adjuntando una noticia sobre la modificación del currículum de Tellado en la web del PP retirando que era periodista (él mismo aclaró que es graduado en Ciencias Políticas y no en Periodismo, si bien ejerció esta profesión durante un tiempo).

«Le pregunté acerca de una contradicción clara que se había comprobado, que Cerdán confirmó que Antxon Alonso le ayudó en las negociaciones. Está claro que alguien miente y Esteban, en vez de aclararlo o cargar contra Cerdán, ha preferido insultarme a mí», ha señalado Tellado en rueda de prensa. A diferencia de EH Bildu, que ha reconocido que Egurrola ejerció de mediador para abrir un «canal discreto» con el PSOE cuando Sánchez volvió a la secretaría general del PSOE, el PNV se apresuró a desmentir sus vínculos con Egurrola después de que Cerdán los pusiera enla palestra, afirmando que su contacto con los socialistas era el propio ex secretario de Organización socialista. Desde entonces, el PP insiste en explotar esta cuestión, además de denunciar las relaciones de empresarios en la órbita del PNV como Iñaki Alzaga con la trama.

Algo que los nacionalistas usan para justificar la imposibilidad de acercar posiciones con los populares cada vez que resuena la opción de una moción de censura a Pedro Sánchez. La realidad es que es difícil que la dinámica cambie. Por un lado, el PNV depende del Partido Socialista de Euskadi (PSE), dado que estos ya no tendrían problema en abrir la puerta de las instituciones a un EH Bildu al alza en las últimas elecciones. Así, el socio minoritario en la coalición del Gobierno vasco, ha castigado varios posicionamientos del PNV en lo que va de legislatura. Es el caso, por ejemplo, de la inmigración. Un debate del que el PP cree que puede sacar rendimiento electoral en la comunidad autónoma esgrimiendo una postura más dura que no pueden seguir los nacionalistas.

Cuando intentaron hacerlo, el secretario general del PSE, Eneko Andueza (que no ocupa cargo en el Gobierno vasco) salió a reprenderles y el PNV sólo pudo rebajar la tensión en el cruce. En el análisis del PP, está la idea de que el PNV sobrevive anclado al PSOE. Así, aplican una estrategia de desgaste, haciendo ver la falta de crítica y de contundencia de Aitor Esteban con los casos de corrupción que envuelven el mandato de Sánchez, con la vista puesta en los comicios municipales y forales previstos para 2027 o el posible adelanto de elecciones generales, donde pescar en el electorado de ambos partidos o la bolsa de abstencionistas.