Tellado recomienda a Esteban «replantearse su relación con el PSOE» tras su rifirrafe en redes por el caso Cerdán

«Me insultan y yo me he visto en la obligación de contestar», se ha defendido este miércoles por la mañana Miguel Tellado, preguntado por su sonado rifirrafe en redes sociales con el presidente del PNV, Aitor Esteban, del martes a raíz del caso Cerdán. Un alegato de defensa que tiene su origen en la entrevista de este martes en 'La Vanguardia' al ex número tres socialista, Santos Cerdán, en prisión preventiva y sin fianza desde hace algo más de un mes por corrupción. En ella

Cerdán confesó que el empresario Antón Alonso, dueño de Servinabar (empresa clave en la supuesta trama de cobro de comisiones), al que Esteban había negado hace semanas conocer, medio con el PNV y Bildu para conseguir sus votos a favor de Pedro Sánchez en la moción de censura contra el popular Mariano Rajoy en mayo de 2018, así como para apoyar la última investidura de Pedro Sánchez. Tellado retuiteó la noticia y escribió: «¿Por qué mentiste, Aitor?», dando credibilidad al testimonio del que fuera mano derecha de Sánchez.

Horas después de esta publicación en X del ahora número dos de Alberto Núñez Feijóo, Esteban salió al ataque y tiró del refrán 'Se cree el ladrón que todos son de su condición', acompañándolo de otra información en la que se decía que Tellado había actualizado su currículum en la web del PP retirando que era periodista -como bien aclaró ya, Tellado es graduado en Ciencias Políticas y no en Periodismo, si bien ejerció durante un tiempo como periodista-.

«Le pregunté acerca de una contradicción clara que se había comprobado, que Cerdán confirmó que Antxón Alonso le ayudó en las negociaciones. Está claro que alguien miente y Esteban, en vez de aclararlo o cargar contra Cerdán, ha preferido insultarme a mí«, ha dicho Tellado, al tiempo que opina que »lo lógico« que el presidente del EBB del PNV hubiera dicho que Cerdán miente. «Pero no lo ha hecho», explica Tellado, quien, aún así, dice esperar algún tipo de aclaración por parte de los peneuvistas sobre cuál fue la verdadera mediación del dueño de Servinabar en esa negociación de investidura. «Esteban, como representante público, tiene obligación de dar explicaciones: ¿medió o no medió Antxón Alonso?» «Está metido en un gran lío y cuanto antes dé explicaciones, mejor», zanja el popular.

No sólo ha querido Tellado defenderse en rueda de prensa, sino que se ha avenido a recomendar al líder nacionalista vasco, que sustituyó en el cargo a Andoni Ortúzar el pasado mes de abril, a «replantearse su relación con el PSOE» y hacerse «responsables» de las consecuencias del apoyo prestdo a Sánchez, más ahora que se ha comprobado que se trata de una «legislatura fallida». Sobre todo, tras la sucesión de casos de corrupción que cercan al Gobierno, al partido y al entorno del líder del Ejecutivo a las que el PNV ha respondido «manteniendo su apoyo cerrado a la continuidad de Sánchez«. Y »ese apoyo cerrado les convierte en mucho más que socios, en cómplices de todo lo que haya hecho o pueda seguir haciendo« el líder socialista, señala el secretario general de los populares.

Por último, preguntado por si esta batalla en redes tendrán consecuencias políticas, ya que, los de Esteban se tornan fundamentales para el PP en el hipotético caso de presentar una moción de censura, Tellado se ha limitado a afirmar que las relaciones entre el PP y el PNV a día de hoy son «correctas»