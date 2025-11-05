Suscribete a
Condenan a 26 años al masajista de San Sebastián por agresión sexual de tres menores, amigas de su propio hijo

Contactó con las tres víctimas por chats de mensajería para ofrecerles masajes con los que aliviar la «tensión y el estrés»

El magistrado Augusto Maeso durante la lectura del fallo de la Audiencia de Guipúzcoa
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha condenado a 26 años de prisión a D.A., un masajista de San Sebastián por agredir sexualmente en 2021 a tres menores de edad y ejercer ciberacoso sexual sobre dos de ellas. Las víctimas, que tenían menos de ... 16 años cuando sucedieron los hechos, eran amigas de su propio hijo y de la hija de su pareja y contactó con ellas a través de chats de mensajería instantánea.

