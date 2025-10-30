Suscribete a
La juez envía a prisión a los detenidos de la nueva 'manada' de Pamplona, que estaban en situación irregular

Aprecia riesgo de fuga y de ocultación de pruebas por parte de los cuatro magrebíes investigados, que habrían dejado a la joven «semiinconsciente» después de violarla la noche del viernes pasado

Cargas policiales y al menos dos detenidos en el acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra

Protesta convocada este jueves en Pamplona en repulsa de la agresión sexual sucedida el viernes pasado
Protesta convocada este jueves en Pamplona en repulsa de la agresión sexual sucedida el viernes pasado
Gerard Bono

Bilbao

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos este martes por la agresión sexual perpetrada a una joven la noche del pasado ... día 23 en las inmediaciones de la carpa universitaria celebrada en la capital navarra. La juez aprecia riesgo de fuga y de ocultación de pruebas por parte de los cuatro magrebíes detenidos debido a que se encuentran en situación irregular en España.

