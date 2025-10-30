La juez envía a prisión a los detenidos de la nueva 'manada' de Pamplona, que estaban en situación irregular

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos este martes por la agresión sexual perpetrada a una joven la noche del pasado ... día 23 en las inmediaciones de la carpa universitaria celebrada en la capital navarra. La juez aprecia riesgo de fuga y de ocultación de pruebas por parte de los cuatro magrebíes detenidos debido a que se encuentran en situación irregular en España.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la magistrada imputa a los investigados un delito de agresión sexual (violación) y otro de robo. Entre los indicios, la ropa íntima de la víctima fue encontrada al lado de las tiendas de campaña en las que residían los cuatro encausados, de nacionalidad argelina, uno de ellos de 33 años, dos de 26 y el cuarto de 25, y que están en situación irregular y carecen de domicilio.

La juez relata en el auto que la víctima fue encontrada en las inmediaciones de la carpa universitaria «tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiincosciente». Fue atendida por unos jóvenes que paseaban por la zona y que avisaron al personal sanitario y a la policía. Le faltaba la ropa interior y pertenencias personales (bolso, cartera y móvil). La actuación de agentes y sanitarios permitió activar el protocolo previsto de agresiones sexuales y la víctima fue reconocida por un médico forense, quien constató en su informe diversas lesiones.

Sin perjuicio del resultado que arroje la posterior instrucción, la juez señala en la resolución judicial que existió «una relación sexual con la víctima no consentida». Además, añade la magistrada, dejaron a la mujer en condiciones físicas que pudieron «haber aumentado el riesgo» contra la salud de no haber sido asistida por los jóvenes en un primer momento.

Una de las causas para proceder al envío a prisión es que los investigados, según la juez, han incurrido en contradicciones en sus declaraciones. Después de que la joven hubiese presentado una denuncia este mismo martes, que derivó en la detención de los encausados, los investigadores estaban en reconstruir el camino que siguió la madrugada del viernes al sábado pasados, visionando las grabaciones de 300 cámaras de seguridad que hay dispuestas en la capital navarra.

Ahora, a la espera de los análisis de ADN, a los que los investigados han accedido voluntariamente, la magistrada ha decretado el ingreso en prisión provisional porque «el riesgo de fuga y ocultación son muy graves», ya que, «a pesar del poco tiempo en España, uno de los investigados tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio y policiales de diversa naturaleza». Los cuatro, asimismo, carecen de medios económicos y documentación, y sus tiendas de campaña han sido retiradas por contravenir las ordenanzas municipales.