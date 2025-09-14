Miembros del Gobierno y sus socios celebran los disturbios en Madrid que obligan a cancelar la última etapa de La Vuelta El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de lo ocurrido

Las protestas alentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en las que han participado varios dirigentes políticos de la izquierda, en la etapa final de La Vuelta en Madrid, han acabado en disturbios que han obligado a cancelar parte del recorrido y dar por finalizada la prueba antes de la llegada de los ciclistas a la meta final.

Por la mañana, en un acto del PSOE en Málaga, Sánchez decía sentir «admiración» respecto a los que han salido a la calle día tras día para boicotear una de las pruebas deportivas más importantes que se celebran en nuestro país. Por la tarde, ya con las imágenes de los manifestantes lanzando vallas en el centro de la capital dando la vuelta el mundo, su ministro para la Transformación Digital y líder del PSM, Óscar López, ha dicho que lo ocurrido «habla muy bien del pueblo de Madrid».

En opinión de López «que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España, al revés». El ministro, en una publicación en la red social X, ha dicho que «lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sentenciado que «nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad». Mientras, junto a los centenares de personas con la bandera de Palestina en la mano que han boicoteado la etapa final de la competición deportiva, se han manifestado partidos como Izquierda Unida, con miembros en el Consejo de Ministros.

También la exministra de Igualdad, eurodiputada y candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, se ha dejado ver de nuevo en las protestas. La dirigente morada ha acudido al Paseo del Prado e incluso se le ha visto encarándose a agentes de la Policía que participaban en un dispositivo sin precedentes para garantizar la seguridad de los participantes. Ayer, en Becerril, la exministra intentó convencer a los funcionarios de seguridad de que «lo mejor era suspender La Vuelta».

Feijóo culpa al Gobierno de «inducir» el final de La Vuelta

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado una carta en su perfil de la red social como «manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España». Feijóo ha acusado a Sánchez de «estar orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas».

Según el presidente del PP «el Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo».