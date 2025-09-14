Pedro Sánchez muestra su «admiración» a los que boicotean La Vuelta a España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este domingo en Málaga su «reconocimiento y respeto absoluto» a los ciclistas de La Vuelta, al tiempo que su «admiración» a quienes están protestando en esta competición en contra de Israel y a favor de Palestina. ... Protestas que están poniendo en riesgo la propia seguridad de los ciclistas y que han provocado caídas de miembros del pelotón.

El primer asunto al que hizo referencia Sánchez en su discurso en Málaga para aupar a María Jesús Montero en su faceta de candidata andaluz fue a La Vuelta, que llega a Madrid en su última etapa. El presidente del Gobierno apoyó las protestas «por causas justas como la de Palestina». Destacó que «España hoy brilla como ejemplo y como orgullo ante la comunidad internacional, que ve que España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos».

Sánchez mostró «orgullo« por ver un país »tan plural como el nuestro» ponerse de acuerdo «en una causa justa, que son los derechos humanos». Por eso, proclamó que «vivan los derechos humanos y viva el pueblo español» ante un público que ondeaba banderas de Palestina solo cuando se mencionaba »el genocido«.

Frente a la «barbarie en Gaza», en palabras de Sánchez, se preguntó qué tiene que decir la oposición en España y se respondió que «nada» al respecto porque «tienen menos ideas que educación».

A Sánchez le precedió Montero, quien también comenzó su discurso hablando de Palestina para expresar su «solidaridad con todas las personas que están sufriendo en Gaza». Montero halagó a Sánchez porque «marca la pauta de lo que tienen que hacer los países democráticos, los países dignos» que «respetan los derechos humanos» y le agradeció que marque «el camino al resto de Europa» con su posicionamiento.