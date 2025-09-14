Suscríbete a
Pedro Sánchez muestra su «admiración» a los que boicotean La Vuelta a España

El presidente del Gobierno mostró respeto por los deportista, pero ofreció su apoyo a los manifestantes

Pedro Sánchez en Málaga EP
Málaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este domingo en Málaga su «reconocimiento y respeto absoluto» a los ciclistas de La Vuelta, al tiempo que su «admiración» a quienes están protestando en esta competición en contra de Israel y a favor de Palestina. ... Protestas que están poniendo en riesgo la propia seguridad de los ciclistas y que han provocado caídas de miembros del pelotón.

