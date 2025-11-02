Suscribete a
ABC Premium

Los últimos quiosqueros de Conde de Casal: «Hemos perdido el 70% de las ventas»

Cercados por la construcción del intercambiador y la L11 de Metro, piden ayuda a las administraciones para evitar el cierre inminente de su medio de vida

Alcalá busca recuperar su gran Archivo de la Creación tras el hallazgo del original de 'La Colmena' de Cela

Jonathan y su padre Simón en su quiosco El Trébol de la Suerte, en el número 171 de Doctor Esquerdo
Jonathan y su padre Simón en su quiosco El Trébol de la Suerte, en el número 171 de Doctor Esquerdo José Ramón Ladra

Enia Gómez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jonathan ha puesto como fecha límite el 30 de noviembre para encontrar una solución. Si en un mes sigue sin encontrar una alternativa, se verá obligado a cerrar El Trébol de la Suerte, el único quiosco en funcionamiento en Conde de Casal. Ubicado en ... el número 171 de la calle del Doctor Esquerdo, el futuro de este negocio familiar pende de un hilo debido a las obras del nuevo intercambiador de transportes y la prolongación de la Línea 11 de Metro, que han provocado el aislamiento del pequeño puesto de prensa, condenándolo a la pérdida de su clientela habitual, y han generado la lucha de Jonathan y su padre Simón contra las administraciones públicas: «La ventas se han reducido en un 70 por ciento desde el inicio de las obras».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app