Suscribete a
ABC Premium

Alcalá pretende recuperar su gran Archivo de la Creación tras el hallazgo del mecanoscrito original de 'La Colmena' de Cela

El concejal de Cultura, Santiago Alonso, argumenta que mantener el manuscrito en la ciudad no es cuestión de localismo, sino de «coherencia cultural y reconocimiento histórico»

El legado Balcells impulsa un gran Archivo de la Creación en Alcalá

Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares
Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares alcalá

Enia Gómez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha solicitado formalmente al Gobierno de España que el mecanoscrito original de 'La colmena', la célebre novela de Camilo José Cela, hallado por un investigador el pasado 29 de septiembre, permanezca en la ciudad complutense y no abandone ... el Archivo General de la Administración (AGA), donde ha estado guardado durante ocho décadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app