La odisea de las familias para llegar al cole por las obras de la A-5: «Tardamos el triple en dejar a los niños»

Desde que comenzó el curso escolar hace casi un mes, Janet ha adelantado la alarma. Antes de las 8.10 debe estar lista para salir de su casa, en Lucero, y encaminarse, de la mano de su hija Ariadna, en la nueva ruta que están ... siguiendo este curso hasta llegar al colegio Divino Maestro, situado en el paseo de Extremadura, a las puertas de Casa de Campo. Son cerca de 30 minutos de antelación a lo que solía hacer y algo muy necesario para poder llegar a tiempo a dejar la menor ante las afecciones en la movilidad que suponen a las familias de los alumnos de este centro las obras de soterramiento que harán realidad el futuro Paseo Verde del Suroeste.

El trayecto es toda una odisea para decenas de padres, tanto de este como de otros centros escolares –San Buenaventura y el CEIP Bolivia también se han visto afectados– de esta zona del distrito de Latina. Una vez fuera de casa, Janet y la menor de 7 años caminan hasta la parada de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ubicada junto a la boca de Metro de Lucero. Cerca de las 8.20 cogen el autobús 39 y en torno a las 8.26 llegan a la parada situada en Alto de Extremadura. «Salimos antes para evitar pillar algún atasco, aunque no conseguimos evitar que lleguen llenos», explica la mujer a este periódico durante el recorrido.

Esta ruta es la que Janet ha tenido que diseñar de forma estratégica junto al resto de familiares para optimizar el tiempo lo máximo posible. «Antes pillábamos un autobús que nos dejaba en 15 minutos en la puerta de la escuela. Ahora salimos antes y tardamos cerca de media hora más», señala. Si eligiera el otro camino hoy, no llegaría ni saliendo con casi una hora de antelación, apunta.

Al bajar de este bus, Luz, madre de Alonso y Álvaro –también estudiantes del mencionado colegio concertado–, se une a la caminata a la que se deberán acostumbrar hasta que terminen los trabajos de soterramiento de la autovía, previstos para finales del próximo año. «Pienso más en ellos, en la paliza que se dan a primera hora y teniendo en cuenta que por la tarde también tienen extraescolares», explica la mujer.

Y lo peor, denuncia, no es ahora, sino conforme las temperaturas vayan bajando. «Nos da miedo cuando llegue el invierno. Con el frío y la lluvia este camino se va a hacer insoportable», remarca Janet mientras conduce junto a la otra madre a los niños para que no se queden atrás.

Tras bajarse del autobús, Janet y Ariadna deben circular a pie por un camino pegado al paseo de Extremadura, entre tractores y obreros que avanzan con los trabajos de soterramiento, hasta este centro educativo, al que tratan de llegar cuanto antes para poder dejar a los menores y correr para llegar a su puesto de trabajo, en Mirasierra.

Este paseo, considera Susana, que deja a sus hijos a las 7.30 horas, «no está hecho para un peatón», ya que además de la falta de luz a esa hora de la mañana –y por lo que se ha pedido más iluminación–, teme a que un coche «salga rápido del túnel y pueda causar un accidente mientras cruza el 'bypass' que han habilitado». Esta situación, aunque con mucho menos agobio, se repite también a la salida.

Hasta este verano, cuando comenzaron los trabajos en este punto de la A-5, las familias que iban a pie contaban con los túneles del paseo de Extremadura, que aunque no fuera «un camino de rosas», no les retrasaba. Ahora, solo les queda un tedioso rodeo que calculan que se extenderá hasta finales del próximo curso. Siempre y cuando las obras no se retrasen.

Con estos trabajos, el paseo de Extremadura se transformará en un gran bulevar peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina de Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo –este último perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca–, separados desde 1968 por el asfalto por el que diariamente circulan cerca de 80.000 vehículos.

El soterramiento de la A-5, la gran obra del mandato de José Luis Martínez-Almeida como allcade de Madrid, permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer.

Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno. Además, se logrará resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla.

Los vecinos de la zona son conscientes de todas las ventajas que supondrán estas obras y de que deben tener paciencia. Sin embargo, puntualizan que para este tipo de trabajos «no solo» se debería reparar en el tráfico, sino también en los peatones que también sufren las consecuencias. «Yendo en Metro tienes el mismo problema y el coche es casi impensable», recalca a este periódico otra de las madres que deja a sus hijos en este colegio.

Obras en el Paseo Verde del Suroeste Corte del paso inferior de la calle Dante Se corta el paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de la calle Dante y la avenida de Portugal que enlaza con el Parque de Atracciones. Vía abierta Paso inferior cortado Vía cortada Colegio Divino Maestro Infantil y primaria Secundaria y comedor 1 2 Hacia Madrid A-5 A-5 Calle de las Higueras Calle Dante Paseo de Extremadura Fuente: Ayuntamiento de Madrid ABC

Este centro escolar concertado cuenta con una peculiaridad: consta de dos edificios a menos de 100 metros el uno del otro. Infantil y Primaria se encuentra a un lado del paseo de Extremadura –en la calle del Dante– y Secundaria al otro. Esto, para algunos padres resulta todo un «jaleo» ya que «deben elegir entre ir corriendo para dejar a ambos niños o dejar a los mayores llegar solos».

Viaje a la hora de la comida

En el pabellón en el que se ubican los estudiantes de la ESO, se encuentra el comedor, al que deben llegar también los menores del edificio al otro lado de la autovía madrileña. Así, además de a la hora de la entrada y la salida, algunos de los alumnos del Divino Maestro se quedan al mediodía. Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid, según aseguró ayer el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se ha habilitado un autobús gratuito que les transporta desde un lado al otro para la hora del almuerzo.

Esta medida, que para las familias resulta «muy acertada», no es «suficiente» para acabar con su trasiego diario. Además de exigir un paso peatonal, algo que el consistorio no está dispuesto a llevar a cabo en este punto ante la posibilidad de comprometer la seguridad de los menores, las familias consideran que «la opción ideal sería aumentar la frecuencia de la línea 33 de autobús» y para que les pueda «ahorrar el paseo hasta el colegio», propone Janet, que prefiere caminar a tener que «esperar media hora a que pase». La dirección de este colegio está al tanto de las peticiones de las familias, además de haber mantenido reuniones con el ayuntamiento de la capital para poner en común sugerencias de actuación. ABC se ha puesto en contacto con este centro educativo, que ha rechazado hacer alguna declaración al respecto.

El equipo de Almeida también está estudiando con los colegios San Buenaventura y Bolivia la posibilidad de poner pasos peatonales que les facilite el trayecto, de manera transitoria y puntual con las horas clave, aprovechando los semáforos que regulan los cruces de vehículos. En las próximas semanas irán detallando los avances en esta materia.