Suscribete a
ABC Premium

La odisea de las familias para llegar al cole por las obras de la A-5: «Tardamos el triple en dejar a los niños»

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un bus gratuito para que puedan llegar al comedor, situado al otro lado de la autovía

Avance en las obras de soterramiento de la A-5: reabre el túnel de la M-30 en sentido Madrid

Janet y Luz junto a sus hijos en la ruta al colegio
Janet y Luz junto a sus hijos en la ruta al colegio Guillermo navarro
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que comenzó el curso escolar hace casi un mes, Janet ha adelantado la alarma. Antes de las 8.10 debe estar lista para salir de su casa, en Lucero, y encaminarse, de la mano de su hija Ariadna, en la nueva ruta que están ... siguiendo este curso hasta llegar al colegio Divino Maestro, situado en el paseo de Extremadura, a las puertas de Casa de Campo. Son cerca de 30 minutos de antelación a lo que solía hacer y algo muy necesario para poder llegar a tiempo a dejar la menor ante las afecciones en la movilidad que suponen a las familias de los alumnos de este centro las obras de soterramiento que harán realidad el futuro Paseo Verde del Suroeste.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app