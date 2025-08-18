Nuevo apuñalado en el hotel okupa de San Blas durante una reyerta

Retén policial en el hotel okupa de San Blas tras el asesinato de un colombiano por un partido de fútbol

El conocido como hotel okupa de San Blas, un macrocomplejo de apartamentos abandonado en la calle de Lola Flores, en el barrio de Rejas, ha sido la mañana de este domingo escenario, por enésima vez, de un suceso grave. En esta ocasión, del acuchillamiento de un varón a manos de otro que ha logrado huir.

Originalmente llamado Aragon Suites (por su cercanía a la avenida del mismo nombre), lleva unos tres años usurpado por multitud de familias. Hasta 200 personas en una mastodóntica urbanización abandonada tras sufrir una crisis la promotora. Uno de los asesinos de Sandra Palo y su banda mantuvieron secuestrado a dos hombres del clan de los Gayarre allí; un colombiano murió asesinado en una disputa con otros compatriotas de un equipo de fútbol rival; los Trinitarios acuchillaron hasta casi matarlo a un joven que se negaba pagar a una mafia y un varón murió también acuchillado por otro impago. Entre muchos etcéteras.

Los hechos se han producido sobre las seis en la vía pública antes mencionada, fuera de los edificios. Según ha podido saber ABC, dos individuos relacionados con el espacio usurpado se enzarzaron en una pelea, hasta que uno de ellos blandió un arma blanca y atacó a su oponente.

La víctima es un peruano de 34 años, que ha recibido cuchilladas en el costado izquierdo, un omoplato y también presenta heridas de defensa en ambas manos. El Samur-Protección Civil lo ha trasladado, una vez que se encontraba estable, al hospital Ramón y Cajal.

En cuanto al agresor, ha huido a la carrera, en principio. Por el momento, se desconocen las causas de la reyerta, aunque estos episodios en la calle de Lola Flores suelen estar relacionados principalmente con disputas por la okupación de los apartamentos, supuestas deudas o problemas de convivencia.

El clan del Gordo Maya

Como desveló este periódico, el suceso grave anterior a este ocurrió el 25 de junio, protagonizado por once personas, la mayoría del clan de los Maya, algunos de cuyos miembros son famosos por su actividad criminal. No en vano, ellos mismos se presentaron como «parientes del Gordo Maya», en referencia al delincuente encarcelado por presunto intento de homicidio, robos y secuestros. Una tía de este sujeto murió tiroteada hace año y medio en la puerta de su casa, en Puente de Vallecas. Están también emparentados con los Silva, unos de los señores de la droga de la Cañada Real y de la red de narcopisos de Nueva Numancia.

Francisco Maya Silva, conocido como el 'Gordo Maya', es el más mediático de los integrantes de esta amplia familia. Secuaz del Samuelillo, está siendo juzgado este mes de julio y, entre otros asuntos, se encuentra en la cárcel por un tiroteo en el que dejó con una lesión medular a su víctima. Su tía Natalia es la que fue asesinada en Vallecas durante un ajuste de cuentas por drogas.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid vieron cómo una docena de personas corría por las inmediaciones, para intentar eludir la acción de la justicia. Subieron en dos coches, un Seat y un Peugeot oscuros, para escapar.

Pero no les dio tiempo. Uno de los vehículos fue interceptado de manera casi inmediata y los funcionarios establecieron un cordón perimetral de seguridad. Los policías se entrevistaron con el conductor del turismo que habían parado. Manifestó lo siguiente: «Hoy han okupado el piso de una amiga y hemos venido a recuperarla».

En la requisa al coche, hallaron junto al asiento del copiloto un cuchillo de cocina muy grande y en el sillón trasero izquierdo una navaja. En el otro vehículo, durante el registro se encontraron con otros dos cuchillos grandes, un martillo, un destornillador y una barra metálica de casi un metro de largo. La llamada de auxilio no iba muy desencaminada.

Los investigadores fueron entonces a hablar con los denunciantes. Los dos hombres que estaban okupando el apartamento, de nacionalidad española, estaban muertos de miedo. «Han estado a punto de matarnos –declararon–. Han intentado tirar la puerta y la hemos tenido que asegurar para que no entraran. Llegamos a esta vivienda hace diez días, tras pagar 2.000 euros a otro tipo que nos dio las llaves. Los gitanos han empezado a aporrear la puerta amenazando con cortarnos el cuello, hemos observado por la mirilla y había un montón de gente con barras de hierro y cuchillos».

Una vecina del rellano confirmó la violencia con la que habían llegado los Maya, todos varones y entre los que había padres, hijos, hermanos, primos... Explicó que había visto desde su ventana «cómo llegaban dos coches oscuros y se bajaban diez gitanos con palos y cuchillos». «Entraron en el portal y comenzaron a golpear la puerta de los vecinos», resumió.

Con semejante despliegue policial, pudieron detener a todos los asaltantes, acusados de tenencia ilícita de armas y amenazas graves. Además, la Policía Municipal levantó actas por las armas, para que también constara este hecho a nivel administrativo, además del penal. Los encartados tienen entre 47 y 19 años. Los dos turismos fueron trasladados a dependencias policiales.