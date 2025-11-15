Suscribete a
ABC Premium

Muere un motorista de 31 años tras caer de su vehículo en la avenida de Andalucía de Madrid

Los hechos se produjeron en torno a las 07.40 de la mañana junto a la estación de Metro de Ciudad de los Ángeles

Motoristas de Instagram y TikTok a 300 kilómetros por hora en las carreteras de Madrid

La moto del fallecido tirada en el suelo tras la caída en la avenida de Andalucía
La moto del fallecido tirada en el suelo tras la caída en la avenida de Andalucía AYUNTAMIENTO

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 31 años ha muerto este sábado en Madrid tras caer de su moto cuando circulaba por la avenida de Andalucía, en el distrito de Villaverde. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, los hechos se produjeron en torno a las 07.40 ... de la mañana. El motorista falleció prácticamente en el acto tras sufrir una caída de su vehículo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app