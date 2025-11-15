Muere un motorista de 31 años tras caer de su vehículo en la avenida de Andalucía de Madrid

Un hombre de 31 años ha muerto este sábado en Madrid tras caer de su moto cuando circulaba por la avenida de Andalucía, en el distrito de Villaverde. Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, los hechos se produjeron en torno a las 07.40 ... de la mañana. El motorista falleció prácticamente en el acto tras sufrir una caída de su vehículo.

Es por eso que, a su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento. El accidente se produjo en la avenida de Andalucía, junto a la estación de Metro de Ciudad de los Ángeles (línea 3).

#Accidente mortal de #moto en Avenida de Andalucía.@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de un motorista de 31 años que ha fallecido prácticamente en el acto.



La unidad judicial de tráfico de @policiademadrid realiza el atestado e investiga las circunstancias. pic.twitter.com/0ORK5TdLwq — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 15, 2025

La unidad judicial de tráfico de la Policía Municipal es la que se ha hecho cargo de realizar el atestado y está investigando las circunstancias de lo ocurrido.