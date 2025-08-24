Un menor de 14 años, herido grave tras ser agredido en el cuello con un objeto punzante en Parla

La calle en la que han ocurrido los hechos

Un menor de 14 años ha resultado herido grave este domingo tras ser agredido a la altura del cuello con un objeto punzante en la calle Laguna Villafranca de los Caballeros de la localidad madrileña de Parla.

El joven ha sido atendido y estabilizado en el lugar por sanitarios del Summa 112, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El joven ha sido trasladado posteriormente, con pronóstico de gravedad, a la UVI del Hospital 12 de Octubre.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.