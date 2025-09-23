Leyes con caducidad y sin sorpresas en Madrid, que se ofrece como «puerto seguro» para inversores

Frente a un mundo en pleno cambio, donde soplan aires de guerra y en el que todo parece estar al borde del precipicio, Madrid se ofrece a los inversores como «el puerto seguro en mitad de la tormenta global». Ese lugar «previsible y predecible» que justamente por eso, se vuelve «fundamental». Lo dijo ayer durante la inauguración del II Madrid Investment Forum (MIF), un encuentro organizado por el Gobierno regional que durante tres días expondrá, en seis municipios diferentes –Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Boadilla del Monte, Colmenar de Oreja y Móstoles–, las ventajas de la región para los inversores extranjeros. Entre ellas, ofrecen, unas leyes en continua revisión y con 'fecha de caducidad' que eviten la hiperregulación y simplifiquen la vida a los empresarios en su relación con la administración.

Además, la presidenta madrileña ha anunciado también la puesta en marcha la primera Estrategia de Internacionalización de la Economía regional, que entre otras cosas, quiere «reforzar la marca Madrid». Más necesario si cabe tras los últimos acontecimientos que llevaron a tener que suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital, y que dieron una «imagen catastrófica de Madrid», tal y como dijo en su día la propia Ayuso.

Además de reforzar la marca Madrid en el mundo, la Estrategia también persigue seguir aumentando la inversión extranjera en sectores estratégicos, impulsar la internacionalización del tejido empresarial y que la región «continúe siendo el gran polo de atracción profesional en Europa». Esta iniciativa se integrará dentro del nuevo Plan Industrial 2026-2030 en el que el Gobierno está trabajando. Además de atraer capital a Madrid, también se quiere conseguir que las empresas madrileñas puedan exportar más y salir a los mercados internacionales con éxito.

Los datos de inversión extranjera que llega a Madrid son excelentes: en 2024, la región atrajo 25.812 millones de euros de inversión extranjera, y fue el segundo mejor registro de su historia. Para que esta situación continúe en la misma línea e incluso progrese, se está trabajando también en la reducción de la burocracia.

Por eso, Madrid va a empezar a tramitar la nueva Ley Integral contra la Hiperregulación, que simplificará normas existentes o suprimirá aquellas que sean «obsoletas, innecesarias o contradictorias». Incluso, apuntan en el Gobierno regional, se establecerán «fechas de caducidad en algunas» normas, y harán revisiones cada dos años de las leyes autonómicas. Van además a incluir procedimientos para evaluar el impacto de la nueva regulación aprobada por el Consejo de Gobierno.

Hasta ahora, existía una Línea Abierta contra la Hiperregulación –que ahora quieren transmutar en una ley–, y a través de ella, se han podido eliminar o reducir más de 500 normas que «sólo complican el día a día a empresas, ciudadanos y autónomos».

Buenos datos

Por eso, en este momento de inquietud generalizada, Díaz Ayuso describe la Comunidad de Madrid ante los inversores así: «Somos un puerto seguro en mitad de una tormenta global. Ahora mismo la política internacional, los movimientos geoestratégicos, la globalización, las nuevas posiciones en el orden mundial hacen que todo sea un tanto confuso, que no sepamos con certidumbre qué va a pasar». Entiende Díaz Ayuso que «ahora más que nunca, esa incertidumbre hace que lugares previsibles, predecibles, sean fundamentales».

La jefa del Ejecutivo madrileño aprovechó la inauguración del evento entre inversores para 'vender' la pujanza de la economía madrileña, que en el segundo trimestre de este año, creció al 2,9 por ciento interanual, por encima de nuevo de la media nacional. «Somos el motor económico de España, quienes más aportamos al conjunto de la nación. Cada vez que se habla de las cifras de España, un tercio de esas cifras las aporta Madrid», recordó Díaz Ayuso.

De acuerdo con las cifras oficiales, el crecimiento acumulado desde 2019 en Madrid asciende al 10 por ciento, lo que le sitúa «2,7 puntos por encima de la media nacional y casi el triple que la zona Euro». Por eso, «en estos movimientos tan imprevisibles en el nuevo orden mundial, somos los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar», defendió la presidenta autonómica.

Por otro lado, también se ha conocido la situación de la deuda madrileña, que es actualmente del 12,6 por ciento del PIB, cerca de 9 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, que está en el 21 por ciento, y a «una enorme distancia de la del conjunto España, que se sitúa por encima del cien por cien», como aclaró la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la clausura de la primera sesión del Madrid Investment Forum.

Generar credibilidad

La solvencia financiera de la región, añadió, «genera credibilidad en los mercados, avalada por las máximas calificaciones crediticias posibles de las agencias de rating». Por eso, apostilló Albert, «Madrid es sinónimo de seriedad y de predictibilidad, con una administración que cumple su palabra, que respeta las reglas del juego, que defiende la propiedad y que cree en la libertad económica como el motor más potente para el progreso».

Entre las ventajas de Madrid como foco de atracción de inversión, están «la estabilidad, la seguridad jurídica y la baja presión fiscal del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que han convertido a la región en la referencia para invertir en España».

Planteó además que «el hecho de que la Comunidad de Madrid sea la locomotora económica del país, la que más empleos y empresas crea y atrae más talento e inversión no es fruto de la casualidad, sino de poner incentivos en la buena dirección».

Algunas de las opiniones recogidas en la primera jornada del MIF desde el punto de vista de los inversores coincide en la valoración. El consejero delegado de Mas Orange, Meinrad Spenger, defendió el papel de Madrid como 'hub' tecnológico que conecta con Latinoamérica y el Norte de África, lo que le convierte en una gran cantera para las profesiones tecnológicas.

José Bogas, CEO de Endesa, indicó que el buen clima empresarial de Madrid está sustentado en la estabilidad institucional, una regulación favorable que reduce las trabas administrativas, y mucha colaboración público-privada. Más didáctico aún fue el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente: «Cuando eras adolescente, en el bar en el que te gustaba entrar era en el que estaba petado, no en el que no había nadie. En el sector inmobiliario nos movemos hacia donde está la gente».