Menos burocracia y más tecnología: 200 millones para relanzar la industria de Madrid

Madrid quiere que la presencia de su industria, que apenas supone el 6,8% de la economía municipal (y el 56,1% del total de la región) y da empleo a 56.000 personas, siga creciendo. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid, la Confederación de Empresarial de Madrid, UGT y CC.OO. han firmado este lunes un nuevo Plan Industria 2025-2027, una hoja de ruta que busca fortalecer y mejorar este sector. «Este plan quiere potenciar la industria como fuente de riqueza y generadora de empleo y mejores condiciones para sus trabajadores», ha explicado en la presentación del proyecto el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que también ha destacado esa necesidad de acortar las cadenas de suministro y diversificar la economía.

Muestra de que Madrid se toma muy en serio este órdago industrial es la inversión de casi 200 millones de euros en este plan, que se concreta en seis líneas de actuación y 44 medidas que se implementarán a corto, medio y largo plazo y que, además, ha puesto en valor también el primer edil, echan a andar desde el consenso social.

Una nueva oficina técnica

Madrid destinará 800.000 euros a la puesta en marcha de un Observatorio de la Industria y una oficina técnica de atención que sirva de enlace entre el Ayuntamiento y las empresas. Es importante, ha destacado el regidor, fomentar la colaboración conjunta y «poner en común a todas las concejalías y distritos para que quien quiera potenciar o emprender en la ciudad no tenga que acudir por un lado a Urbanismo, por otro lado a Obras, a Innovación...».

Negocios de futuro

A través del segundo gran eje del plan, 'Transformación y mejora de los espacios productivos', en el que se invertirán 58,2 millones de euros, desarrollarán medidas de movilidad sostenible, nuevas líneas de transporte al centro de trabajo e incentivarán la implantación de sectores estratégicos como el de los semiconductores, el aeroespacial, la automoción o el hidrógeno verde.

Más verde

La apuesta por la sosteniblidad tiene también su propio capítulo del plan. Hasta 28,7 millones de euros dedicarán a poner en marcha medidas de eficiencia energética, recudir la huella de carbono en la industria, promover la economía circular y la gestión de residuos e implantar un certificado de áreas de actividad económica medioambientalmente sostenibles.

Promoción

El cuarto pilar, en el que invertirán 27,3 millones de euros, busca visibilizar la industria madrileña y la colaboración público-privada con iniciativas como los clústeres Big Data, Ciberseguridad, Madrid Capital Fintech, Construcción, Ingeniería y Arquitectura, el Centro para la Innovación de Logística y Transporte de mercancías, MAD e-Health, Madrid In Game y el clúster audiovisual.

Impulso a las pymes

La línea 5 del plan se valdrá de 15,7 millones de euros para la crear una mesa que fortalezca el el posicionamiento internacional de las pymes madrileñas, impulse la creación de empresas de base tecnológica y apoye a empresas en dificultades. La mayoría de la industria de la ciudad está, además, situada en el sureste de la capital.

Redes de apoyo

La mayoría de la tarta presupuestaria (65,6 millones de euros) se la llevará el impulso a medidas concretas como la Red de Factorías Industriales de Madrid, el Centro de Innovación en Economía Circular y la Oficina de Apoyo al Inversor Extranjero (Madrid Investment Attraction), entre otras.