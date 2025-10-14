A juicio por islamofobia por las calles de Madrid: «¡Hija de puta, asquerosa! Vete a tu país, mora de mierda»

Un hombre de 65 años y nacionalidad española se enfrenta a 18 meses de cárcel y tres de multa por proferir insultos islamófobos a una mujer que iba caminando por la calle. Ocurrió el 5 de junio de 2024, cuando la vio pasar con ... el pañuelo musulmán en la cabeza. La vista oral se celebrará mañana, miércoles.

El escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía de Madrid, al que ha tenido acceso ABC, narra que los hechos ocurrieorn en la calle de Julio Antonio, en el distrito de Carabanchel. Según la acusación pública, el procesado, «movido por sus prejuicios hacia las personas que profesan el Islam», se dirigió a la víctima, que en ese momento portaba el velo o hiyab en su cabeza y pecho, para increparla« delante de todo el mundo.

Utilizó «frases totalmente despreciativas y degradantes hacia ella y los restantes seguidores del Islam, a los que representaba, diciendo y gritando mientras se aproximaba a ella»: «Oye, mora, que te estoy hablando. Vete a tu país, hija de puta. Mora de mierda, vete a tu puto país, asquerosa».

La mujer intentó grabar lo sucedido, pero el acusado se fue violentamente hacia ella: «Te voy a matar, hija de puta, no me grabes». Le retorció «fuertemente» el brazo, para que dejara de filmar. Hubo un forcejeo que le causó a ella erosiones superficiales en las caras interior y externan del brazo y en la muñeca derecha, con dolor, reza el escrito.

Al llegar la Policía, el sujeto no cesó en sus imprecaciones: «Doscientos años nos ha costado echar a los moros de mierda, para que vengáis vosotros ahora a defenderlos. Manda cojones que os pongáis de parte de los moros de mierda», exclamó a los agentes.

El fiscal acusa al reo de un delito contra los derechos fundamentales, libertades públicas, en su m odalidad de lesión a al dignidad, recogido en el artículo 510.2 del Código Penal. Además, considera que existe otro delito leve de lesiones (147.2). Por el primero solicita un año y medio de prisión 1 11 meses de multa, a 6 euros diarios. Tampoco podrá trabajar en profesiones u oficioso educativos en el ámbito docente, el deportivo y de tiempo libre por un tiempo de 10 años.

Por el delito leve de lesiones deberá pagar, si así lo considera el tribunal, tres meses de multa, a 6 euros diarios. Además, solicita el fiscal una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima de seis meses.