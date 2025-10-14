Suscribete a
A juicio por islamofobia por las calles de Madrid: «¡Hija de puta, asquerosa! Vete a tu país, mora de mierda»

Un hombre que agredió verbal y físicamente en Carabanchel a una mujer musulmana que llevaba puesto el hiyab se enfrenta a un año y medio de cárcel

Mujeres musulmanas con el hiyab, en la manifestación por la paz de Madrid el 10 de octubre pasado
Mujeres musulmanas con el hiyab, en la manifestación por la paz de Madrid el 10 de octubre pasado
Carlos Hidalgo

Un hombre de 65 años y nacionalidad española se enfrenta a 18 meses de cárcel y tres de multa por proferir insultos islamófobos a una mujer que iba caminando por la calle. Ocurrió el 5 de junio de 2024, cuando la vio pasar con ... el pañuelo musulmán en la cabeza. La vista oral se celebrará mañana, miércoles.

