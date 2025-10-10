El juez suspende la retirada de las pancartas propalestinas de un edificio municipal en Madrid

Las pancartas en solidaridad con el pueblo palestino que Más Madrid ha desplegado en el balcón del edificio de los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Madrid se van a quedar allí, de momento. Pese a la oposición del Gobierno municipal, que exigió su retirada ... y hablaba de hacerlo de forma subsidiaria si la formación de Rita Maestre no atendía a su mandato, un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 18 de Madrid ha estimado la petición de medidas cautelarísimas que había realizado este grupo político para suspender la retirada de dichas pancartas.

Según informan fuentes de Más Madrid, esta tarde se les ha notificado el auto judicial que estima sus medidas cautelarísimas y suspende la retirada de las pancartas propalestinas que había dictado el presidente del pleno, Borja Fanjul.

De acuerdo con el auto, el juez suspende con carácter provisional la resolución de Fanjul «hasta, al menos, la celebración de la vista que ha fijado para el 15 de octubre», explican desde la formación. «Es decir: no tenemos que retirarlas hoy ni después de hoy puede retirarlas subsidiariamente el Ayuntamiento hasta que el juez escuche a las partes el miércoles que viene y decida si mantiene estas cautelares».

El grupo municipal de Más Madrid desplegó el pasado jueves, en los balcones del edificio de los grupos parlamentarios del Ayuntamiento, dos pancartas en solidaridad con el pueblo palestino, con los lemas «Sí, es un genocidio», en respuesta a las declaraciones de José Luis Martínez Almeida, y «Stop al genocidio en Gaza, Palestina Libre».