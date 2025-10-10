Suscribete a
El juez suspende la retirada de las pancartas propalestinas de un edificio municipal en Madrid

Estima las medidas cautelarísimas solicitadas por Más Madrid contra la orden del presidente del pleno local de retirarlas, hasta que escuche a las partes el día 15

Almeida ordena retirar la pancarta de Más Madrid de apoyo a Palestina

Las pancartas, en el edificio municipal de grupos del Ayuntamiento
Las pancartas, en el edificio municipal de grupos del Ayuntamiento
Sara Medialdea

Madrid

Las pancartas en solidaridad con el pueblo palestino que Más Madrid ha desplegado en el balcón del edificio de los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Madrid se van a quedar allí, de momento. Pese a la oposición del Gobierno municipal, que exigió su retirada ... y hablaba de hacerlo de forma subsidiaria si la formación de Rita Maestre no atendía a su mandato, un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 18 de Madrid ha estimado la petición de medidas cautelarísimas que había realizado este grupo político para suspender la retirada de dichas pancartas.

