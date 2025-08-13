Un hombre grave al ser atropellado por un coche mientras estaba en una terraza en Aranjuez

La salida de la vía de un turismo en el municipio madrileño de Aranjuez el atropello de un hombre de 64 años que se encontraba sentado en la terraza. El siniestro dejó a la víctima gravemente herida.

El accidente se produjo en torno a las 00:17 horas de este miércoles en la calle Infantas de la localidad ribereña. Por causas que aún se investigan, el vehículo perdió el control, invadió la acera y embistió al hombre.

Hasta el lugar acudieron sanitarios del Summa 112, quienes encontraron a la víctima politraumatizada y en estado muy grave. Tras realizar maniobras de estabilización en el propio lugar del accidente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre de Madrid para recibir atención especializada.

Fuentes de Emergencias 112 han confirmado que la intervención rápida de los equipos médicos resultó clave para mantener con vida al herido durante el traslado. Asimismo, agentes de la Policía Local de Aranjuez se desplazaron a la zona para regular el tráfico y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo posibles factores como exceso de velocidad, distracciones al volante o consumo de alcohol.