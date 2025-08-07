Grave una mujer de 71 años tras ser atropellada por una moto en Moratalaz

Segundo atropello en Madrid en menos de 24 horas. Una mujer de 71 años ha resultado gravemente herida este miércoles tras ser atropellada por una motocicleta a la altura del número 59 de la calle de Camino de los Vinateros, en el distrito madrileño de Moratalaz.

El accidente ocurrió a las 20.45 horas en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo. La víctima cruzaba acompañada de un varón cuando una moto, conducida por un hombre, la arrolló, desplazándola varios metros, según han confirmado desde fuentes de Emergencias Madrid a ABC.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado sanitarios de Samur-Protección Civil, que atendieron a la mujer, quien presentaba traumatismo craneoencefálico moderado y traumatismo torácico severo. Tras su estabilización, ha sido trasladada en estado grave al Hospital de La Paz.

Noticia Relacionada Atropella a una mujer que le recriminó que se orinara en su coche y se fuga sin carné Carlos Hidalgo La víctima, una comerciante china, tiene rotas la cadera, el peroné y la tibia. El conductor huyó con otras dos mujeres y fue detenido al día siguiente

La Policía Municipal de Madrid, que también se desplazado hasta el sitio, se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Además, en el lugar del accidente, se realizó la prueba de drogas y alcohol al hombre de la motocicleta, saliendo negativo en ambas.

#Atropello en #Moratalaz.



Una mujer ha sido atropellada por una #moto en las inmediaciones de un paso de peatones, en Camino de los Vinateros,@SAMUR_PC la ha atendido con múltiples traumatismos. Estabilizada y trasladada grave a La Paz.@policiademadrid investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/3HDQ8YCzMB — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 6, 2025

Este atropello se produce apenas horas después de que otra mujer, de 59 años, perdiera la vida en un trágico accidente en el distrito de Retiro. La víctima se encontraba recogiendo objetos en el maletero de su vehículo, que estaba en doble fila, cuando fue arrollada por otro vehículo. El conductor implicado dio positivo en el test de alcohol y drogas y ha sido detenido. Será puesto a disposición judicial en los próximos días acusado de dos delitos, homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol y drogas.