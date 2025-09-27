Suscribete a
La Hispanidad 2024 tuvo un impacto de 43 millones para Madrid y cada euro invertido generó 6,50

El 3 de octubre inician los actos de su quinta edición, que espera superar las 690.000 visitas del año anterior

Hispanidad 2025: Gloria Estefan y mucho más entre el 3 y el 12 de octubre en Madrid

Lleno total en el concierto de Manuel Turizo en la Hispanidad 2024
Sara Medialdea

Madrid
Madrid

Un informe de la Consejería de Cultura señala que en 2024, la programación de la Hispanidad en la Comunidad de Madrid tuvo 690.753 asistentes en 184 actividades, en las que participaron 750 artistas. Y su impacto económico directo en la región fue de ... 43 millones de euros. Por cada euro invertido, señalan, se generaron 6,50 de gasto directo.

