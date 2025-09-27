La Hispanidad 2024 tuvo un impacto de 43 millones para Madrid y cada euro invertido generó 6,50

Un informe de la Consejería de Cultura señala que en 2024, la programación de la Hispanidad en la Comunidad de Madrid tuvo 690.753 asistentes en 184 actividades, en las que participaron 750 artistas. Y su impacto económico directo en la región fue de ... 43 millones de euros. Por cada euro invertido, señalan, se generaron 6,50 de gasto directo.

Estos datos se conocen cuando se está a las puertas de una nueva edición de la Hispanidad, que comienza el 3 de octubre y que se espera que suponga un impacto en valor publicitario al menos equivalente, si no superior, a los 9 millones de euros que tuvo la del año pasado.

Por ejemplo, el concierto de Manuel Turizo generó un retorno de 4,20 euros por euro invertido, mientras que la cabalgata alcanzó los 12,70 euros. Datos que destacan «la eficacia del evento en la atracción de turistas y la dinamización económica de la región», concluye el informe.

Mucho ha llovido desde aquella primera edición, casi clandestina, de la Hispanidad, con una cabalgata tímida que transcurrió por la calle de Bravo Murillo. Los responsables del área de Cultura, a cuyo frente está Mariano de Paco, consideran que «la Hispanidad 2024 ha demostrado un alcance mediático excepcional, posicionando a Madrid como el epicentro de la cultura hispana y un destino atractivo para el turismo cultural».

Estefan y amigos

«Ahora ya nos preguntan las empresas por este evento», reconoce De Paco, que apunta a que este año además, habrá novedades como los «amigos» que acompañarán a Gloria Estefan en su concierto estelar del día 5 –gratuito, y al que se espera que acudan 150.000 personas–, o que la cabalgata, que volverá a recorrer la Gran Vía como el año pasado, va a ser retransmitida en directo para Estados Unidos por la cadena Univisión. De hecho, el año que viene el país invitado a la Hispanidad de Madrid será precisamente EE.UU.

El reto que se plantean ahora las autoridades madrileñas de cara a la Hispanidad es conseguir más colaboración público-privada.

Este tipo de programación cultural resultan un estímulo para la llegada de visitantes a la región, donde el turismo cultural y gastronómico sigue siendo muy importante, junto con el denominado MICE o de congresos. A pesar de su inexistente relación con las autoridades estatales –«no tenemos ministerio de Turismo, ni de Cultura ni de Deportes», dijo el consejero en un encuentro con la prensa–, la falta de colaboración entre administraciones no parece haber hecho mella en los resultados de Madrid en este campo, que siguen siendo muy buenos.

El consejero Mariano de Paco se lamenta: «No tenemos Ministerio de Turismo, ni de Cultura, ni de Deportes»

A las puertas del Día del Turismo, Mariano de Paco hizo balance de los primeros años de implantación de la Estrategia Regional 2023-26, que ya está ejecutada al 72 por ciento. En 2024, resumió, el sector se ha consolidado como uno de los grandes motores de crecimiento, con una aportación del 8,6 por ciento al PIB regional, más de 250.000 empleos vinculados a este ámbito y un volumen de gasto superior a 20.000 millones de euros, procedente tanto de visitantes nacionales como internacionales.

Una de las medidas que más ha contribuido al éxito de esta estrategia es la gestión compartida con los principales agentes y representantes de la industria turística madrileña, un modelo de cogobernanza que ha involucrado activamente en el plan a 2.500 empresarios y autónomos, 11 asociaciones y 29 productos promocionados.

Un ejemplo de esta colaboración es la Mesa de Expertos de Turismo de Madrid. La estrategia va a hacer posible, calcula, que este año se alcancen los 17 millones de visitantes al finalizar el año. Y también «consolidar una industria más equilibrada y competitiva, con beneficios que llegan a toda la región».

La estrategia ha supuesto hasta ahora invertir unos 20 millones de euros en campañas de promoción y comercialización turística de Madrid, tanto en destinos nacionales como internacionales. Han sido más de 600 millones de impactos en mercados emisores estratégicos para la Comunidad de Madrid en Europa, Norteamérica, Hispanoamérica, Oriente Medio y Asia.

Y también se han aportado 1,5 millones de euros para desarrollar el producto turístico en 107 municipios: desde el Distrito Real de Madrid a las Villas de Madrid o el flamenco.