Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Retiro mientras sacaba cosas de su maletero

«Yo no tenía intención de atropellar. Me querían matar con las pistolas y las navajas. Escuché solo un golpe y vi la luna rota. Pero no sabía que atropellé a esa gente y ni vi la sangre», ha narrado Micael de Silva. Se enfrenta a 226 años de cárcel por cuatro muertes y nueve heridos