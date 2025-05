La Feria Internacional del Disco de Madrid celebra su edición más punk

La Feria Internacional del Disco vuelve a celebrarse esta primavera en Madrid, y en esta nueva edición llega tras el éxito de la anterior en su nueva ubicación y que pretende ser una consolidación de la misma. Un cambio de recinto al Pabellón de ... Convenciones del Recinto Ferial de la Casa de Campo, que vino a satisfacer una demanda histórica de los madrileños de disponer de una gran feria.

En esta ocasión se volverá a celebrar en la misma ubicación, el 10 y el 11 de mayo con entradas a 5 euros y descuentos para abono de dos días, ya disponibles en la web oficial del evento. De fácil acceso en transporte público - está próximo a la estación de metro de Alto de Extremadura LÍNEA 6 - (cuatro minutos caminando) y de la estación de metro de Lago LÍNEA 10 (quince minutos caminando) y conectado con otros barrios de la ciudad por varias líneas de la EMT, cuenta con plazas de aparcamiento cercanas, tanto gratuitas como parking de pago.

La Feria Internacional del Disco de Madrid contará como siempre con una amplia selección con algunas de las mejores tiendas y 'dealers' de todo el mundo. Desde Estados Unidos, que vienen expresamente desde el continente americano para asistir a la Feria, siempre con primeras ediciones USA de discos de las grandes bandas de rock de todas las épocas y estilos a excelentes precios, a Alemania, Holanda, Inglaterra y una buena parte de representación de expositores nacionales de todos los rincones de la Península.

Habrá presentaciones de libros como el sábado a las 18:30h con «El poder del metal» de Miguel de Lys, el sábado a las 19:30h con «La gran travesía del rock» de Jesús Jiménez Cuenca y el domingo a las 12h con «Beatles por favor» de Jordi Pardos Selma. El sábado a las 13h, JF León, crítico musical de Ruta 66, entrevistará a Pere Gene, cantantes de los legendarios Lone Star.

La Feria Internacional del Disco de Madrid vivirá una edición inolvidable con una sorpresa que hará vibrar a todos los amantes del punk: la visita de George DuBose, el legendario fotógrafo que inmortalizó a los Ramones en algunas de las imágenes más icónicas del género. Con más de cuatro décadas de experiencia tras el objetivo, George DuBose no es solo un testigo privilegiado del auge del punk neoyorquino: es parte activa de su historia. Fue el fotógrafo personal de los Ramones durante más de una década y es responsable de capturar la esencia de la banda en muchas de sus portadas más memorables, incluyendo «End of the Century», «Subterranean Jungle» o «Too Tough to Die». En Madrid se le hará una entrevista el domingo a las 13h.

En cuanto a la salud de la industria musical en la actualidad, algunos medios internacionales publicaron de un informe publicado por Billboard donde hacía referencia a que las ventas de vinilo habían caído un 33% en 2024, comparándolo con 2023. Discogs, publicó después un artículo donde indican que Billboard no había interpretado los datos de manera fidedigna y que en realidad, la venta de vinilos en 2024 se habría incrementado en un 6.2%. Esto es debido a que Luminate, la empresa que facilita a Billboard las cifras de venta física de discos, su manera de registrar y contabilizar las ventas cambio a finales de 2023.

El nuevo sistema, implantado el 29 de diciembre de 2023, se basa en contar ventas reales de tiendas independientes en todo EE. UU., en lugar de utilizar un sistema de muestras utilizado durante varias décadas. El informe de mitad de año de la RIAA, indica que los envíos de vinilos a tiendas aumentaron un 17 %, mientras que la medición de Luminate muestra un aumento del 6.2 % en las ventas de este formato.

Pere Terrassa, directo de la Feria Internacional del Disco, analiza estos últimos datos: «Es normal que haya confusión cuando cambian los métodos de medición. Lo importante es mirar los datos correctamente: el vinilo sigue creciendo y atrayendo nuevas generaciones de coleccionistas. Nuestra experiencia en la Feria Internacional del Disco nos confirma que la pasión por el formato físico no ha disminuido. En nuestra Feria, año tras año, recibimos a coleccionistas veteranos y nuevos aficionados, lo que demuestra que el formato físico goza de una salud excelente».

Desde vinilos descatalogados hasta ediciones limitadas, pasando por CD, cassetes y memorabilia y merchandising musical, la feria ofrece una experiencia inmersiva en la cultura del soporte físico. Sellos independientes, distribuidores internacionales y tiendas especializadas se dan cita para ofrecer un catálogo impresionante que va desde los clásicos hasta las últimas novedades en vinilo. «La Feria Internacional del Disco es mucho más que un simple mercado de vinilos: es un punto de encuentro imprescindible para coleccionistas, melómanos y curiosos que buscan descubrir la magia del formato físico. Con expositores de todo el mundo, esta feria se ha convertido en un evento único donde conviven la pasión por la música, la historia de la industria discográfica y la emoción de encontrar ediciones raras o piezas de colección» apunta Terrassa.

En un mundo donde lo digital domina, la Feria Internacional del Disco es la prueba de que el formato físico no solo resiste, sino que vive un auténtico renacimiento. Cada objeto cuenta una historia, y este evento es el lugar perfecto para descubrirla. «Además de la compra y venta, la Feria también es un espacio de conexión entre generaciones. Los coleccionistas más experimentados comparten su conocimiento con nuevos aficionados, demostrando que el amor por el vinilo sigue creciendo. Charlas, sesiones de DJ en vivo y presentaciones exclusivas hacen que cada edición sea una celebración de la música en su forma más tangible», concluye Terrasa.