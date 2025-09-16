Dos bomberos en estado grave tras un aparatoso incendio en un restaurante de Chamberí

Los Bomberos trabajan para extinguir el fuego, en la calle de Amador de los Ríos

Tres días después de la trágica explosión registrada en Puente Vallecas, un incendio originado en la cocina de un restaurante de Chamberí ha dejado este martes seis bomberos heridos, dos de ellos en estado grave. Las llamas se han desatado en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos, donde rápidamente se ha acumulado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior del local, una casa de comidas ecuatoriana llamada El Ñaño.

Los servicios de emergencias se encuentran ahora mismo en el lugar, que ha sido acordonado para poder trabajar con mayor seguridad. En total, se han desplegado 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, cuyos efectivos ya han conseguido extinguir el incendio y asegurar el perímetro.

#Incendio en cocina de un restaurante. Calle Amador de los Ríos, Chamberí.



18 dotaciones de @BomberosMad extinguen un fuego que ha provocado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior. @SAMUR_PC atiende a 6 Bomberos, dos de ellos han sido trasladados graves. pic.twitter.com/ukh4YKQhbe — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2025

Según ha podido saber ABC, el fuego ha comenzado en la campana extractora. Dos de los bomberos que han entrado en relevo a apagar las llamas han sufrido quemaduras en las manos, antes de ser rescatados por sus propios compañeros. Los heridos de gravedad han sido trasladados al hospital mientras que el resto de afectados han sido atendidos por los sanitarios y conducidos también con pronóstico leve a un centro hospitalario.

Noticia en ampliación.

