Suscribete a
ABC Premium

Dos bomberos en estado grave tras un aparatoso incendio en un restaurante de Chamberí

El fuego, desatado en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos, ha provocado gran cantidad de humo y calorías en el interior del local

El local que explotó en Vallecas no tenía cédula de habitabilidad

Los Bomberos trabajan para extinguir el fuego, en la calle de Amador de los Ríos
Los Bomberos trabajan para extinguir el fuego, en la calle de Amador de los Ríos

Enia Gómez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tres días después de la trágica explosión registrada en Puente Vallecas, un incendio originado en la cocina de un restaurante de Chamberí ha dejado este martes seis bomberos heridos, dos de ellos en estado grave. Las llamas se han desatado en el número 1 de la calle de Amador de los Ríos, donde rápidamente se ha acumulado una gran cantidad de humo y de calorías en el interior del local, una casa de comidas ecuatoriana llamada El Ñaño.

Los servicios de emergencias se encuentran ahora mismo en el lugar, que ha sido acordonado para poder trabajar con mayor seguridad. En total, se han desplegado 18 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, cuyos efectivos ya han conseguido extinguir el incendio y asegurar el perímetro.

Según ha podido saber ABC, el fuego ha comenzado en la campana extractora. Dos de los bomberos que han entrado en relevo a apagar las llamas han sufrido quemaduras en las manos, antes de ser rescatados por sus propios compañeros. Los heridos de gravedad han sido trasladados al hospital mientras que el resto de afectados han sido atendidos por los sanitarios y conducidos también con pronóstico leve a un centro hospitalario.

Noticia en ampliación.

 

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app