El local que explotó en Vallecas no tenía cédula de habitabilidad

La pseudovivienda de la calle Manuel Maroto, número 3, que podría estar en el origen de la explosión que se ha cobrado ya la vida de dos personas y ha dejado 25 heridos de diversa consideración sigue en el punto de mira de la investigación. Fuentes policiales explican que el local no tenía cédula de habitabilidad, aunque el primer fallecido localizado entre los escombros en la madrugada del sábado, Fabio Enrique B., de 52 años y nacionalidad colombiana, vivía en el inmueble con su mujer, tal y como ha publicó ayer ABC. De hecho, en el portal de transparencia urbanística del Ayuntamiento de Madrid este bajo, con acceso a la calle, aún aparece como local sin actividad, dentro de la categoría «Actividad por decidir, almacén y otros usos» y cerrado.

Si bien la misma tarde la tragedia fuentes de la investigación explicaban a este diario que los habitantes del inmueble estaban como okupas dentro; el domingo la arrendadora aseguró a los agentes que existía un alquiler del espacio. La propia viuda del primer fallecido fue, de hecho, quien dio la voz de alarma al temer que su marido, que no estaba entre los heridos, «estuviese enterrado entre los escombros de su casa». Además, los investigadores encontraron, en sus primeras indagaciones, mobiliario y equipamientos propios de una vivienda.

De hecho, era la propia víctima quien trabajaba en las reformas del espacio que saltó por los aires. Es más, una de las hipótesis es que estas podrían haber causado algún desperfecto en las conducciones de gas que, a su vez, provocó la tremenda deflagración, sin llamas, que sacudió el sábado a todo el barrio y dejó dos muertos y 25 heridos de diversa consideración.

Noticia Relacionada La Policía investiga si unas obras en el local causaron la explosión de Vallecas Carlos Hidalgo Un escape de gas reventó el bajo reconvertido en vivienda, donde murió sepultado Fabián Enrique

Al cierre de esta edición, desde el Área de Urbanismo no habían aclarado oficialmente la situación administrativa de este bajo a pie de calle. Sin embargo, en el portal de transparencia municipal se puede ver que, en octubre de 2024, se presentó ante la Agencia de Actividades una declaración responsable de inicio de obras en el bajo de la calle de Manuel Maroto, número 3, dirección que comparte también el bar afectado, Mis Tesoros, «para el acondicionamiento puntual del local, saneamiento del baño, sueño, y pintura». Este permiso fue inadmitido a trámite porque «la página estaba caída y no se pudieron abonar las correspondientes tasas».

No obstante, tal y como ha podido saber ABC, estos trabajos continuaron sin permiso, puesto que en junio de este mismo año el consistorio puso en marcha la ejecución forzosa de una multa coercitiva asociada a este expediente por la existencia de una declaración responsable de obras no válida en la planta baja de Manuel Maroto, 3.

Dichas fuentes confirman también que no hay nuevas licencias ni declaraciones responsables solicitadas asociadas a esta dirección.

ITE desfavorable

Por otro lado, tal y como ha podido saber ABC, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de este inmueble construido en los años cincuenta es desfavorable desde julio de 2024, lo que quiere decir que los expertos detectaron deficiencias que era necesario subsanar. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, indicó ayer en declaraciones a los medios en la presentación de la Semana Europea de la Movilidad que están trabajando para «garantizar que el bloque se mantenga en pie». Concretamente, precisó, la labor de los técnicos municipales se centra en asegurar la estructura del lugar de los hechos, donde no hay «ningún riesgo de derrumbe inminente», y realizar un desescombro que llevará «al menos diez días».

Con el objetivo además de «garantizar plenamente la seguridad», el área Políticas Sociales, Familia e Igualdad está involucrada en el realojo de los afectados, ya que, según recordó Carabante, «había diez viviendas habitadas». Algunos de ellos se han mudado con familiares y amigos y otros han aceptado la ayuda del Samur Social: «Tenemos que facilitar la solución habitacional a estas diez familias y por supuesto estamos en colaboración con Policía Nacional para esclarecer los hechos y las causas que han podido derivar en esta explosión», concluyó.