Las donaciones de padres a hijos crecen un 50% en los últimos 5 años en Madrid

Eva y Miguel son una pareja como mil más, que viven en Madrid, tienen trabajos con sueldos dignos y empiezan a planear una vida en común. Pero cuando intentan comprar un piso donde iniciar su vida en común, el problema no es la cuota mensual ... que tendrán que pagar de hipoteca: el gran obstáculo es la entrada, ese 20 por ciento aproximado del valor del inmueble que hay que pagar en inicio y que casi nadie tiene ahorrado: los sueldos no lo permiten. Ahí entran, en muchas ocasiones, las ayudas de los padres. En una comunidad donde el Impuesto de Donaciones además está bonificado hasta casi desaparecer, no es extraño que se hayan incrementado en los últimos años. De hecho esta explicación, la baja fiscalidad, es la que contemplan desde el Gobierno regional como causa de este incremento.

Los datos confirman que las donaciones se han disparado: en sólo cinco años, desde 2019 a 2024, estos actos en la Comunidad de Madrid han crecido un 49,2 por ciento. Es lo que dicen las estadísticas oficiales de la Consejería de Economía: en el año 2019 se realizaron 51.782 autoliquidaciones de este tributo –la mayor parte de ellas, por donaciones de padres a hijos–, mientras que en 2024 ya se habían elevado a 77.309. Un incremento que también experimentaron los ingresos por este motivo, que pasaron de 29,8 millones de euros recaudados en 2019, a 40,3 millones en 2024, algo más de un 35 por ciento de aumento. Noticia Relacionada Un abogado experto en sucesiones explica cómo heredar un piso sin pagar impuestos V.L Pablo Ródenas ha compartido un truco a sus seguidores, aunque muchos de ellos no creen que sea la estrategia correcta La tendencia al alza de las donaciones, especialmente entre padres e hijos, en los últimos años es innegable. Madrid cuenta con un régimen fiscal especialmente benigno, que bonifica al 99 por ciento estos actos, y llega al cien por cien cuando se entregan para la compra de una primera vivienda. En el Consejo General del Notariado también reportan datos de un incremento considerable en las donaciones formalizadas mediante documento público: en la Comunidad de Madrid certifican un incremento del 59,5 por ciento, ya que se pasó de 26.324 autorizadas ante notario en el año 2018, a 41.998 en 2024. Madrid es la región que alcanza el número absoluto más alto de estas donaciones ante notario. El dato total de España ha pasado, entre 2007 y 2024, de 84.295 a 199.448, más del doble. Sólo en el último año, la subida registrada a nivel estatal fue del 15 por ciento, un 'empujón' que llegó tras tres años de estabilidad donde prácticamente se mantuvieron en torno a las 174.000. Una demostración palpable de la relación entre la fiscalidad y este aumento es el caso de Andalucía, donde se han incrementado desde 2019 un 668 por ciento, coincidiendo con cambios legislativos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Son de la misma opinión en la Comunidad de Madrid, donde no ven relación con las ayudas de los padres a los hijos para la compra de vivienda, pero sí un efecto claro de las políticas de rebajas fiscales, que tienen la doble consecuencia de facilitar la vida a los contribuyentes y conseguir que afloren de esta forma operaciones que con otros regímenes fiscales podrían quedar en el ámbito de la economía sumergida. «Se recauda más» En este sentido se manifiesta la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid, Rocío Albert, para quien «el incremento tanto del número de donaciones como de lo recaudado por ellas es un ejemplo más de que bajando impuestos al final se recauda más». «Bajar impuestos no significa que se detraigan recursos de los servicios públicos, sino todo lo contrario» Rocío Albert Consejera de Economía y Hacienda Dicho de otra manera, la consejera rechaza «los mantras de la izquierda» en este sentido, y afirma que «bajar impuestos no significa que se detraigan recursos de los servicios públicos, sino todo lo contrario, al final permite disponer de más fondos para mejorar las prestaciones de las que se benefician los ciudadanos de Madrid y de toda España». No obstante, es una realidad con la que topan los jóvenes en busca de su primera vivienda: los bancos conceden hipotecas por el 80 por ciento del valor del inmueble, y el 20 por ciento restante debe entregarse por el comprador como entrada. Dados los precios actuales de la vivienda, esto supone la necesidad de contar con varias decenas de miles de euros, un ahorro con el que pocos jóvenes cuentan. Y ahí es donde entran las ayudas de los padres, en forma de donación. 40,3 millones de euros se recaudaron por esta vía en la región madrileña, bastante por encima de los 29,8 que ingresaron en las arcas públicas por este motivo en 2019. Es una manera de darles en vida toda o parte de su herencia futura, justo en el momento en que más puede beneficiarles, porque están iniciando su vida independiente o formando su propia familia. El incremento significativo de las donaciones en los últimos años es fruto de diversos factores, según la portavoz nacional del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. Por un lado, hay un aspecto común a todos los territorios, que es el momento o la coyuntura económico-social general, porque este tipo de actos «son de solidaridad intergeneracional: un mecanismo familiar, donde intervienen los mayores, con economías más consolidadas, para ayudar a sus hijos a dar una entrada a una vivienda o abrir un negocio». Se da, sobre todo, cuando «hay dificultad de los jóvenes para acceder al crédito, o estos son 'duros', o cuando hay momentos de incertidumbre económica», señala. «Son actos de solidaridad intergeneracional» que se dan en «momentos de incertidumbre económica» María Teresa Barea Portavoz nacional del Consejo General del Notariado Pero también hay una segunda razón, que explicaría cómo el dato global de donaciones sube, pero lo hace de manera especialmente marcada en algunas comunidades autónomas: «Las subidas más fuertes se concentran en determinados territorios por motivos fiscales». En efecto, las regiones con fiscalidades más favorables han visto un incremento más destacado de estas operaciones. Ocurre en Madrid, pionera en estas rebajas, pero también en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía... Otro de los efectos que tiene esta menor presión fiscal es que afloran muchas más de estas operaciones, algunas de las cuales antes «no se llegaban a hacer; las familias tenían la ilusión o el deseo de hacerlo, pero cuando se informaban se echaban para atrás», señala Barea. Advierte también de la particularidad de donar viviendas o fincas: en este caso, además de liquidar el Impuesto de Donaciones, hay que hacerlo también con la plusvalía municipal y hay que declarar la ganancia patrimonial al año siguiente. La casuística puede ser muy variada; también está la situación de hijos que se han ido de España a trabajar y reciben la donación de los padres, tal vez pensando ya en la vuelta y en adquirir, por ejemplo, una propiedad. En este caso, advierte la portavoz nacional del Consejo General del Notariado, «si lo que se dona es una casa, se tributa aplicando la legislación de la comunidad autónoma donde esté dicha vivienda». 77.309 autoliquidaciones del Impuesto de Donaciones se formalizaron en el año 2024 en la Comunidad de Madrid, una cifra que supone un 49,2 por ciento de aumento en relación con lo que pasaba sólo cinco años antes Si lo que se dona es dinero, durante un tiempo se llegaron a denegar bonificaciones, porque se aplicaba la normativa estatal y no la regional, pero «estos casos han llegado a los tribunales y ya hay jurisprudencia»: el derecho a bonificación en el lugar donde se tuvo la última residencia antes de irse fuera es el que se aplica, aunque la tributación hay que hacerla no ante la Agencia Tributaria regional sino ante la Nacional. Madrid tiene una larga tradición de rebajas fiscales, y en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se remonta hasta el año 2005. Es entonces cuando Aguirre eliminó de facto el segundo en el ámbito familiar, al suprimir el 99 por ciento de la cuota, mientras que eximió a los herederos al 95 por ciento en el de Sucesiones.

