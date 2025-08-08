Detienen a un hombre por un presunto delito de lesiones en una reyerta en Alcorcón

La Policía Nacional ha detenido esta mañana en Alcorcón a un hombre como supuesto autor de un delito de lesiones durante el transcurso de una reyerta multitudinaria el pasado de 3 agosto en la localidad alcorconera, en Madrid. La contienda se desarrolló en plena calle de Porto Lagos (inmediaciones de la estación de Metro de Parque Lisboa) a las 5,18 horas de dicha fecha.

El presunto responsable, venezolano de 35 años, habría causado lesiones a un hombre colombiano de 30, con un puñal. Habría sido agredido en el abdomen, además de presentar varios traumatismos. Por ello, tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre tras ser estabilizado por los equipos del Summa112.

Al llegar hacia las 5 horas al lugar del suceso, la Policía y los servicios de emergencia se encontraron también a una mujer, de 28 años y colombiana, que presentaba daños en la cabeza, supuestamente infligidos con una botella.

Por estos hechos la Policía inició una investigación para localizar al autor responsable que habría culminado hoy con la detención de este hombre, que ha pasado a disposición de la autoridad judicial.