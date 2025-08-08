La Policía desarticula un entramado en A Coruña y Madrid que defraudaba a pequeños inversores particulares

La Policía Nacional ha desarticulado en A Coruña y Madrid una red criminal que, presuntamente, se dedicaba a defraudar dinero a pequeños inversores particulares. En total se habrían estafado, entre los años 2022 y 2024, más de 7,7 millones de euros. La operación se ha saldado con seis personas detenidas.

Su 'modus operandi', según un comunicado del Cuerpo, se basaba en captar fondos bajo un modelo de inversión deliberadamente fraudulento a través de anuncios en redes sociales. Les prometían rentabilidades elevadas a cambio de su participación en sus negocios, mayoritariamente propietarios de restaurantes y viviendas de alquiler vacacional.

Sin embargo, esos beneficios prometidos no llegaban, y las víctimas o recibían continuas evasivas o se les recolocaba en otros proyectos. Para ganarse su confianza, les presentaban un modelo de negocio falso, con datos engañosos y promesas inverosímiles. Muchos de estos proyectos se abandonaban al cabo de poco tiempo, justificando supuestos fracasos empresariales. La trama afecta a 63 víctimas, por ahora, puesto que la Policía cree que la cifra de afectados podría llegar a los 800.

Según han comunicado fuentes policiales a ABC, el grupo implicado en estas estafas se hacía llamar Grupo Gadea, y operaba en restaurantes japoneses y mexicanos, como 'Sushi More', 'Nigiri', 'Crudo Bowl' y 'No mames wey'.

Entre ellos resalta uno en especial: esta trama criminal habría defraudado más de un millón de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante impagos deliberados de obligaciones laborales y fiscales. Además, las operaciones se realizaban con el movimiento constante de fondos de más de 40 cuentas bancarias para tratar de ocultar su supuesta actividad fraudulenta y, posteriormente, camuflar el capital como gastos personales del principal investigado.

Los agentes de la UDEF de la Policía comenzaron la investigación en 2024, cuando recibieron varias denuncias de personas que decían haber sufrido un fraude de inversión mediante 'crowdfunding'. Visto lo cual, se decidió emprender un operativo que funcionó de manera simultánea tanto en A Coruña y como en Madrid, que se saldó con seis personas detenidas (tres en cada). En la intervención en la ciudad gallega, donde se han practicado tres registros, la Policía ha retenido documentación relevante para la investigación, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un coche. También se han bloqueado doce cuentas bancarias y un inmueble con un valor de 60.000 euros.