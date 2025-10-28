La Comunidad de Madrid ataca al Gobierno tras votar en contra de sus presupuestos en Transportes

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha atacado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, así como al Gobierno, tras el voto en contra del Ejecutivo del presupuesto del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para ... 2026.

A través de sus redes sociales, el consejero madrileño ha denunciado que el compromiso del ministro Puente con la financiación del transporte público de Madrid es «práctimante nulo», mientras que con las redes sociales «es absoluto».

García Martín ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha votado en contra de una inversión de más de 3.100 millones de euros para financiar casi 1.800 millones de viajes.

Además, ha esgrimido que «la vergüenza de ser la Administración que menos aporta» ha sido lo que ha impedido al Gobierno votar a favor de los presupuestos.

En tanto, ha denunciado que desde que Sánchez es presidente el Gobierno «nunca ha incrementado su aportación» ordinaria para financiar el transporte público en Madrid, que ha asegurado que representa «poco más del 6% del total de aportaciones» de las Administraciones públicas.

El compromiso de Oscar Puente con las redes sociales es absoluto, pero con la financiación del transporte público en Madrid es prácticamente nulo👇🏻



‼️ El Gobierno central acaba de votar en contra del presupuesto del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para 2026.



👉🏻 Es… — Miguel Ángel García Martín (@MA_GarciaMartin) October 28, 2025

Por último, el portavoz del Gobierno regional ha señalado que sólo la Comunidad de Madrid está cubriendo «casi el 80% de la financiación».