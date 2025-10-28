Suscribete a
La Comunidad de Madrid ataca al Gobierno tras votar en contra de sus presupuestos en Transportes

El portavoz del Gobierno de Ayuso ha señalado que el compromiso de Óscar Puente con el transporte público madrileño es «prácticamente nulo»

Metro de Madrid.
Metro de Madrid. guillermo navarro

ABC / Servimedia

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha atacado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, así como al Gobierno, tras el voto en contra del Ejecutivo del presupuesto del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para ... 2026.

Reporta un error en esta noticia
