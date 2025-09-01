Calendario escolar en Madrid 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones

El verano está llegando a su fin y, con la llegada de septiembre, se despide la temporada de descanso para dar inicio al regreso a las obligaciones laborales y escolares en toda España. Septiembre es sinónimo de «vuelta al cole», y en los hogares con estudiantes ya se comienzan a preparar los útiles escolares, desde libros hasta mochilas, para afrontar el nuevo ciclo académico y las actividades extracurriculares.

En este contexto, la Comunidad de Madrid ha publicado el calendario oficial para el curso 2025-2026, que incluye no solo los días de clase, sino también los días festivos y los periodos vacacionales establecidos para los centros educativos. A continuación, se detallan las fechas clave que marcarán el próximo curso escolar.

¿Cuándo empiezan y terminan las clases del curso 2025/26 en Madrid?

La Comunidad de Madrid señala que en los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos el inicio del curso será el próximo 8 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de junio, con ajustes significativos especialmente para los más pequeños. Los niños y niñas de 0 a 3 años comenzarán las clases el mismo día que el resto de los alumnos, un cambio respecto a cursos anteriores donde su inicio se adelantaba unos días. En concreto, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha detallado que la actividad docente para este grupo finalizará el 31 de julio, marcando un calendario más amplio y coordinado para los primeros años de educación infantil.

El calendario incluye la apertura de aulas para Infantil, Primaria y Educación Especial desde el 8 de septiembre. Este mismo día también arrancan las actividades en las Escuelas Infantiles y las Casas de Niños.

En cuanto a la Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP), el curso comenzará el martes 9 de septiembre, extendiéndose igualmente hasta el 19 de junio. La única excepción la constituyen los estudiantes de segundo de Bachillerato, cuyo calendario de finalización dependerá de las fechas oficiales de los exámenes de acceso a la universidad. Además, los centros educativos tienen autorización para programar los exámenes finales de Secundaria y las evaluaciones de materias pendientes en Bachillerato y FP hasta el 23 de junio.

Para otros ámbitos educativos, los centros de Educación de Personas Adultas iniciarán el curso el 18 de septiembre, concluyendo también el 19 de junio. Por su parte, los Conservatorios Profesionales de Música y Danza comenzarán las clases el 9 de septiembre, con la finalización programada para la misma fecha que el resto de niveles educativos, el 19 de junio.

En las Escuelas Oficiales de Idiomas, el curso arrancará el 9 de septiembre y se prolongará hasta el 25 de junio de 2026. En las Escuelas de Arte, las actividades comenzarán en dos fechas distintas: el 9 de septiembre para el segundo curso de los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, y el 19 de septiembre para el primer curso. En ambos casos, finalizarán el 19 de junio. Finalmente, las Enseñanzas Artísticas Superiores comenzarán el 10 de septiembre y concluirán el 19 de junio.

¿Qué festivos y vacaciones habrá en la Comunidad de Madrid el curso 2025/26?

Aunque no están plasmados los días festivos de cada municipio, Madrid también ha dado a conocer los días no lectivos para el calendario escolar 2025-2026. Además, se han establecidos los periodos vacacionales que habrá tanto este año como el siguiente, se trata de estos:

Los días festivos y puentes en Madrid 2025/2026: -Festivos nacionales y autonómicos en Madrid

1 de noviembre de 2025. Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre de 2025. Día de la Constitución Española.

8 de diciembre de 2025. Festividad nacional de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre de 2025 Navidad.

1 de enero de 2026. Año Nuevo.

6 de enero de 2026. Día de Reyes.

2 de abril de 2026. Jueves Santo.

3 de abril de 2026. Viernes Santo.

1 de mayo de 2026. Fiesta del Trabajo.

2 de mayo de 2026. Fiesta de la Comunidad de Madrid.

-Días no lectivos que forman puentes

13 de octubre de 2025 lunes tras el Día de la Hispanidad, no lectivo.

3 de noviembre de 2025: lunes posterior a Todos los Santos, también no lectivo.

El puente del 6 de diciembre cae este año en sábado, mientras que el 8 de diciembre cae en lunes.

Festividades locales en Madrid

15 de mayo: San Isidro (festivo local).

10 de noviembre: Nuestra Señora de La Almudena (festivo local).

El primer periodo de vacaciones del curso escolar 2025/2026 en Madrid corresponde a las Navidades. Los alumnos dejarán las aulas desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026. Mientras que en la Semana Santa 2026 tendrá vacaciones del 27 marzo al 6 de abril.