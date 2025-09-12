Ayuso exhibe un Madrid líder frente a la «realidad paralela» de la izquierda

Isabel Díaz Ayuso tomó nota de cada insulto que le dedicó la izquierda ayer, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la región. Cuando subió a la tribuna de oradores para responder de forma conjunta a sus portavoces, los leyó: ... racista, genocida, caradura, sectaria, mentirosa, inhumana, nefasta, negacionista («y el negacionismo mata»), conseguidora, corrupta... y de forma más gráfica, otros que le soltó la portavoz socialista: «Usted solo sabe ladrar», «todo lo que promete es una estupidez» y «pagará su crueldad».

Las portavoces de Más Madrid y el PSOE le tenían ganas y lo demostraron, sobre todo por dos asuntos: la inspección fiscal de su novio, que merece, según la izquierda, su dimisión inmediata, y la situación en Gaza, por no condenar lo que consideran un «genocidio». «Es mala persona, no tiene corazón», sentenció la socialista Mar Espinar.

Ante semejante recibimiento en el debate político más importante del año, Ayuso lamentó el nivel «horrible» de esta oposición madrileña y lo primero que hizo fue presumir de un Madrid líder, próspero, alegre y moderno, alejado de lo que llamó «realidad paralela» de la izquierda. Porque el debate al final fue un reflejo de dos visiones de Madrid que nada tienen que ver entre sí: un lugar boyante y floreciente, con buenos servicios públicos, frente a una región colapsada, tenebrosa, oscura, con servicios bajo mínimos y una sanidad poco menos que tercermundista.

Noticia Relacionada La Asamblea exige a Sánchez, con los votos del PP, el cierre de los tres «macrocampamentos» de inmigrantes Mariano Calleja Vox se desmarca de todas las propuestas de los populares porque se dirigen al Gobierno y no a la Comunidad de Madrid

«La Comunidad de Madrid está viviendo los mejores momentos de su historia y todos los aquí presentes deberían sentirse orgullosos. Los éxitos son una realidad. Es la primera economía de España, líder en la creación de empresas. No lo van a reconocer, pero es así. Lidera la creación de empleo, la tasa de paro juvenil más baja de España», recordó Ayuso. «Lideramos la esperanza de vida. Es la que tiene la mejor sanidad de España. Diez universidades madrileñas están entre las mejores de España. Lidera la inversión en infraestructuras. La que atiende a más personas en dependencia. La que más invierte en incendios y en prevención. Es uno de los primeros destinos del mundo. Atrae los grandes eventos, como la Fórmula 1. Es la región que más aporta, la que menos debe...»

Mónica García, entre los invitados

En la tribuna de invitados escuchaban el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la ministra Mónica García, que acudió a la Asamblea después de postularse antes del verano como candidata en 2027. Ayer se le volvió a preguntar por este asunto, y la que fuera portavoz parlamentaria de Más Madrid no lo negó. Quien no estuvo ayer tampoco fue el secretario general del PSOE, Óscar López, al que Ayuso se refirió ayer como «candidato errante» y del que recordó la política «sórdida» que suele practicar con sus adversarios. Puso como ejemplo que fue «el primer instigador para promover información de las saunas del suegro de Sánchez para utilizarlo contra su jefe». En el PP muy pocos apuestan por que será el candidato del PSOE en Madrid en 2027 y Alfonso Serrano ya sentenció: «Será el campeón del hostiómetro» entre los socialistas.

Los ataques personales a Ayuso por la situación de su novio hartaron a la presidenta, que estalló: «Me dicen la pareja que tengo que tener. Les voy a tener que pedir permiso». «¿Con quién puedo salir entonces? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no lo he visto en la inspección fiscal? ¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?», comentó con ironía, porque hasta ahora no tienen «una sola inspección fiscal».

Ayuso se tuvo que defender, incluso, ante los reproches de Más Madrid por irse de vacaciones a Miami: «También me dicen dónde tengo que pasar las vacaciones. ¿En Miami? ¿Cómo se me ocurre en Estados Unidos? ¡Con lo bien que está la República Dominicana!». Y explicó por qué prefiere aquella ciudad: «Uno de los motivos es porque la vida en Florida te demuestra que el ser humano huyendo del comunismo es capaz de llegar tan lejos».

La presidenta no olvidó la campaña contra la Vuelta Ciclista a España: «Me parece gravísimo cómo se está tratando la Vuelta Ciclista. Se está atentando contra la vida de estos ciclistas, se está acabando con la libertad para ser deportista y para ser aficionado porque este fin de semana mucha gente querría celebrar la Vuelta a su paso por la capital y van a tener que sentir miedo en manos de aquellos que nos van dando lecciones del odio y de paz. No puede ser más bochornoso».

Fue el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien hizo una defensa más cerrada de Israel frente a los ataques de la izquierda y negó que hubiese genocidio: «Es puro antisemitismo, como lo es la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que felicitan los terroristas de Hamás por su altura moral el mismo día que asesinan a un español a tiros en un autobús. No tienen vergüenza».

Enmienda a la totalidad

En el PSOE, Mar Espinar, que preparó su discurso en coordinación con la dirección de su partido, hizo una enmienda a la totalidad de la política de Ayuso, a la que llamó «diva». «Madrid es mucho más que usted». «Ha decidido convertir la política en un cenagal», lamentó. «Todo lo que promete para Madrid es una mentira o una estupidez. Sus promesas no valen nada, sus anuncios son absurdos por obvios o reiterativos».

De verde, en recuerdo a la bandera palestina, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, acusó a la presidenta madrileña de haberse olvidado de Madrid pero en su discurso introdujo numerosos elementos de política internacional: la masacre de Gaza, Miami o la dictadura de los generales en Argentina. Su arranque fue mostrar –al tiempo que lo hacían los diputados de su grupo– la foto de Hind, una niña palestina asesinada en Gaza. Luego llegaron las críticas directas a Ayuso: por renunciar a la quita de la deuda, por el literal del famoso 'me gusta la fruta' para tacharla de maleducada, o por su condición de 'lobista' junto a su novio, dijo. Y la carga de profundidad: «Es usted Vox con sacarina».

Entre sus propuestas, están la de instalar aire acondicionado en los hogares más vulnerables, lo que supondría invertir 100 millones de euros; y hacer lo propio, por una inversión similar, en colegios y escuelas infantiles.

Más impuestos

A Más Madrid no le convencen de la región ni su transporte público –un «castigo para todo el que vive fuera de la M-40 y no tiene coche»– ni su política fiscal. Propuso un cambio en el impuesto de transmisiones patrimoniales: «Un tipo del 2 por ciento para comprar una primera vivienda, y de un 20 por ciento para las empresas y grandes tenedores». Tal vez espoleada por la presencia de Mónica García, recrudeció aún más su discurso y acusó a Ayuso y a su novio de ser «una sociedad con ánimo de lucro: usted pone el poder político y él se lleva la pasta».

Pero si hay dos partidos alejados actualmente en la Cámara madrileña, esos son PP y Vox. La portavoz de este último, Isabel Pérez Moñino, tuvo críticas afiladas a la presidenta regional. El grueso de sus denuncias fueron por los menores inmigrantes no acompañados, la inseguridad y el problema de la vivienda, que obliga a muchos madrileños a «exiliarse» y al que se están dando soluciones pobres: «Los jóvenes quieren vivir bajo un techo, no bajo un eslogan».