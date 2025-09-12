La Asamblea exige a Sánchez, con los votos del PP, el cierre de los tres «macrocampamentos» de inmigrantes

El Debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid tiene como postre, después de siete horas de enfrentamiento parlamentario, la votación de las resoluciones que presentan los grupos parlamentarios. Solo se han aprobado las del PP, que es el ... que tiene mayoría absoluta. Entre ellas, una iniciativa para exigir al Gobierno de Sánchez el cierre inmediato de los tres macrocampamentos de inmigrantes: el de Alcalá de Henares, Campamento y Pozuelo. Lo llamativo ha sido que Vox no ha querido votar las propuestas del PP porque todas iban dirigidas a Sánchez y no a la Comunidad de Madrid.

«Vox planta al PP y decide no votar sus propuestas porque no han traído ninguna medida para Madrid», ha anunciado el partido de Abascal e Isabel Pérez Moñino. En un comunicado, ha explicado que «no puede votar ninguna de las resoluciones presentadas por el Partido Popular porque ninguna está dirigida al gobierno regional». «Nada de lo que han traído han sido propuestas para el Gobierno de Ayuso, sino para el de Pedro Sánchez. Ignoran la situación real de la Comunidad de Madrid».

Cada grupo podía presentar cinco resoluciones y solo se han aprobado las del PP, con sus únicos votos. Vox sí ha presentado las resoluciones de la izquierda, pero para rechazarlas y luego ha acusado al PP de votar con el PSOE y Más Madrid para oponerse a las suyas.

La primera de las propuestas del Grupo Popular insiste en el rechazo a la iniciativa del Gobierno de Sánchez para mutualizar la deuda generada por el independentismo en Cataluña, la fragmentación de la Agencia Tributaria y la imposición del modelo de concierto catalán.

En la segunda de las iniciativas, el Grupo Popular pide a la Comunidad de Madrid que continúe con sus políticas de vivienda, como el Plan Vive, y exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez la derogación de la Ley de Vivienda, medidas contra la ocupación y la inquiocupación, que aborde con las comunidades el Plan Estatal de Vivienda y que garantice el suministro eléctrico para los nuevos desarrollos urbanísticos, así como para la implantación de nuevas empresas e industrias.

En la tercera iniciativa aprobada se piden de manera urgente medidas para solucionar la escasez de personal sanitario, que se acuerde la Estrategia de Recursos Humanos con las comunidades y se garantice su participación en la negociación del Estatuto Marco. La iniciativa reclama también la creación de 1.000 plazas formativas adicionales en la especialidad de Medicina de Familiar y Comunitaria, que se dote de la financiación necesaria al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, y que se incorporen mejoras en el proceso de homologación de títulos extracomunitarios.

En materia de inmigración, se rechaza la actual política migratoria y se solicita al Ejecutivo de Pedro Sánchez que refuerce el control de fronteras y desista de aquellas políticas que generan efecto llamada, abandone los repartos arbitrarios y forzosos de menores extranjeros no acompañados, agilice el retorno de aquellos que cometan delitos graves o alteren la convivencia, garantice una inmigración ordenada, legal y vinculada al empleo, y que actúe con lealtad y en coordinación con las comunidades y los ayuntamientos, además del cierre de los tres macrocampamentos ubicados en la región.

La última iniciativa de los populares exige que el Gobierno central defienda el Estado de Derecho y que cesen los ataques a jueces y magistrados por parte del presidente del Ejecutivo y sus ministros, la retirada de los proyectos legislativos que pretenden arrebatar la instrucción penal a los jueces, coartar el ejercicio de la acción popular y alterar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Por último, pide el cese o solicitud de dimisión del fiscal general del Estado.

Entre las propuestas del PSOE, todas rechazadas, la primera se centra en Gaza: «La Asamblea de Madrid insta al gobierno de la Comunidad de Madrid a condenar sin paliativos el genocidio en Gaza y a crear una partida específica dentro de la cooperación al desarrollo de los presupuestos de la Comunidad de Madrid destinada a la ayuda humanitaria en Palestina».

También la primera propuesta de Más Madrid se ha centrado en Gaza: «La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a aprobar medidas de ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo aportación económica a la Agencia de Naciones Unidas para la población palestina refugiada; organizar actividades políticas, culturales y educativas en defensa de la legalidad internacional, el derecho humanitario, y la solidaridad con Gaza y contra el genocidio; comprometerse a que ni la Comunidad de Madrid, ni sus instituciones, ni altos cargos, organizarán ni participarán en eventos en el que se invite a representantes del Estado de Israel, ni de ninguna organización propagandista del genocidio que está sufriendo el pueblo gazatí».

En las propuestas de Vox, dos de las cinco se han centrado en la inmigración. Todas han sido rechazadas. La primera de ellas dice así: «La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, junto al Gobierno central, hagan frente a la inmigración ilegal repatriando a los menores extranjeros no acompañados a sus lugares de procedencia; se detenga la apertura de nuevos y se proceda al cierre de los actuales centros de acogida de menores; hasta entonces, reforzar el cumplimiento de las normas de régimen interior de éstos o, en caso de incumplimiento, se inste a la modificación del grado de internamiento de los menores; solicitar la realización de pruebas periciales para determinar la edad real de los presuntos menores».