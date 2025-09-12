Suscribete a
ABC Premium

La Asamblea exige a Sánchez, con los votos del PP, el cierre de los tres «macrocampamentos» de inmigrantes

Vox se desmarca de todas las propuestas de los populares porque se dirigen al Gobierno y no a la Comunidad de Madrid

Ayuso se harta de los ataques de la izquierda por su novio: «¿Con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Sánchez?»

Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate de la región en la Asamblea
Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate de la región en la Asamblea isabel permuy
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid tiene como postre, después de siete horas de enfrentamiento parlamentario, la votación de las resoluciones que presentan los grupos parlamentarios. Solo se han aprobado las del PP, que es el ... que tiene mayoría absoluta. Entre ellas, una iniciativa para exigir al Gobierno de Sánchez el cierre inmediato de los tres macrocampamentos de inmigrantes: el de Alcalá de Henares, Campamento y Pozuelo. Lo llamativo ha sido que Vox no ha querido votar las propuestas del PP porque todas iban dirigidas a Sánchez y no a la Comunidad de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app