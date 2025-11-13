Ayuso acusa a Vox de trabajar «siempre» para Sánchez «de manera incansable»

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha vuelto a ser escenario de un nuevo choque entre Vox y la presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado al partido de Abascal de estar trabajando siempre para Pedro Sánchez «de manera incansable». La portavoz de ... Vox, por su parte, ha asegurado que la presidenta tiene una idea «cosmopaleta» de la ciudad de Madrid.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha preguntado a Ayuso por las 25.000 viviendas «que prometió en 2019» a los madrileños. «Usted está en su derecho de que no le guste el Madrid de siempre, su aspiración es la ciudad global, una idea cosmopaleta y cutre con el lema de que aquí caben todos los acentos», ha lanzado. «Frente a su Madrid de todos los acentos nosotros defendemos el Madrid de los barrios. La vivienda no puede ser un premio para los de fuera y un castigo para los de dentro».

Moñino también ha tenido un mensaje para Más Madrid: «Señoritos de la extrema izquierda, les va a salir a ustedes muy caro haber metido a la peor escoria criminal e invasora en nuestros barrios, degradando nuestra seguridad, nuestra vivienda y nuestros servicios públicos».

En su respuesta, Ayuso ha reprochado a Vox que tumbara la modificación del plan general de urbanismo la pasada legislatura en Madrid. «Vox tumbó los desarrollos urbanísticos de Madrid juntos a la izquierda», ha recordado. «Menos mal que Almeida ha ganado por mayoría absoluta para desbloquearlo».

Ayuso ha lamentado el «profundo desconocimiento» de Madrid por parte de Vox por su discurso sobre «los de dentro» y «los de fuera». A partir de ahí, la presidenta ha acusado a Vox de trabajar contra el Partido Popular y «siempre» a favor de Sánchez «de manera incansable e incomprensible»

«Siempre salen al rescate de Sánchez ¿Qué hacen? Dividen las culpas y así eximen al Gobierno, a Sánchez y al Partido Socialista de lo que ocurre en este país. Lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo ordenada, donde se cumpla la ley, la orden, las fronteras, que no son competencia de la Comunidad de Madrid, pero como siempre lo mezclan todo haciendo lo mismo», ha comentado la presidenta.

Ayuso ha defendido que su responsabilidad es «hacer de esta región un lugar próspero de oportunidades y libre, donde los ciudadanos vengan a trabajar». «Y eso es lo que estamos haciendo. Pero claro, ahí están ustedes siempre trabajando para Sánchez, siempre de manera incansable e incomprensible».