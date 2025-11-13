Suscribete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Ayuso acusa a Vox de trabajar «siempre» para Sánchez «de manera incansable»

El partido de Abascal asegura que la presidenta regional tiene una idea «cosmopaleta» de Madrid

La Comunidad de Madrid saca pecho de su sanidad pública tras el ataque de Sánchez a Ayuso: «Es la mejor de España»

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid este jueves
Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid este jueves
Mariano Calleja

Mariano Calleja

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha vuelto a ser escenario de un nuevo choque entre Vox y la presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado al partido de Abascal de estar trabajando siempre para Pedro Sánchez «de manera incansable». La portavoz de ... Vox, por su parte, ha asegurado que la presidenta tiene una idea «cosmopaleta» de la ciudad de Madrid.

