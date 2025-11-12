Suscribete a
La Comunidad de Madrid saca pecho de su sanidad pública tras el ataque de Sánchez a Ayuso: «Es la mejor de España»

El Gobierno regional lamenta el «desconocimiento absoluto» del presidente del Gobierno sobre la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este miércoles en el Palacio de la Bolsa EP
Mariano Calleja

Madrid

La Comunidad de Madrid ha sacado a relucir los datos sobre la «calidad» de la sanidad pública en la región, para responder a los ataques de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional ha criticado ... el «desconocimiento absoluto» del presidente del Gobierno sobre la región y su sistema sanitario. Desde la Comunidad han defendido que Madrid tiene «la mejor sanidad pública de España, a la vanguardia mundial».

