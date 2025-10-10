El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará este domingo un tramo de Bravo Murillo en Chamberí

Suscribete a
En concreto, serán 450 metros peatonalizados que permanecerán cortados al tráfico entre las 9.00 y las 20.00 horas

Este próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el Ayuntamiento de Madrid va a llevar a cabo una prueba piloto de peatonalización en la calle de Bravo Murillo. En concreto, serán 450 metros peatonalizados de esta vía, a su paso por el distrito ... de Chamberí, entre la plaza de Juan Zorrilla y las calles José Abascal y Cea Bermúdez. Este tramo permanecerá cortado al tráfico entre las 9.00 y las 20.00 horas.

