La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

Más restricciones: coches sin etiqueta, prohibidos incluso para residentes a partir de enero

Aún quedan 200.000 turismos en el Ayuntamiento de Madrid que a partir del próximo 1 de enero no podrán circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros

Cuidado a partir de enero si no tienes etiqueta en el coche: Ni estar empadronado te salvará

Zonas de Bajas Emisiones de Madrid
Zonas de Bajas Emisiones de Madrid P.F.

N. S.

Madrid

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) alerta de que el 1 de enero de 2026 comenzará la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE para los vecinos de Madrid propietarios de vehículos sin etiqueta. A pesar ... del esfuerzo realizado por los vecinos de Madrid para renovar sus vehículos por otros más modernos -durante el último año se han dado de baja nada menos que 40.000 vehículos sin etiqueta, lo que supone un 14,5% del censo-, aún quedan unos 200.000 turismos aptos para la circulación que cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid, pero que a partir del próximo 1 de enero no podrán circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros.

