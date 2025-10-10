Más restricciones: coches sin etiqueta, prohibidos incluso para residentes a partir de enero

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) alerta de que el 1 de enero de 2026 comenzará la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE para los vecinos de Madrid propietarios de vehículos sin etiqueta. A pesar ... del esfuerzo realizado por los vecinos de Madrid para renovar sus vehículos por otros más modernos -durante el último año se han dado de baja nada menos que 40.000 vehículos sin etiqueta, lo que supone un 14,5% del censo-, aún quedan unos 200.000 turismos aptos para la circulación que cumplen escrupulosamente con la normativa de emisiones de gases y pagan el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el propio Ayuntamiento de Madrid, pero que a partir del próximo 1 de enero no podrán circular, ni siquiera permanecer estacionados, por ninguna vía de la capital, bajo sanción de 200 euros.

Como se recordará, el pasado año AEA solicitó una moratoria en la aplicación de la medida de prohibir la circulación de vehículos sin etiqueta a los vecinos de Madrid, dado el grave problema económico y social que se iba a originar a cientos de miles de madrileños propietarios de vehículos sin etiqueta. La petición fue considerada entonces por el consistorio madrileño y se autorizó la circulación de este tipo de vehículos hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin embargo, próximo a vencer el plazo concedido, AEA ha tenido que realizar una nueva petición al Alcalde al comprobar que existe todavía un importante número de vecinos afectados y que la concesión de la moratoria tendría un mínimo impacto sobre la calidad del aire en Madrid, teniendo en cuenta que, incluso antes de entrar en vigor la prohibición de circulación de este tipo de vehículos, en todas las estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire de la capital (salvo en tres) se han registrado significativas disminuciones en las emisiones de dióxido de nitrógeno y en ninguna de ellas se han superado los valores límite fijados por la UE para el año 2030.

«Y así, mientras el valor límite de emisiones de dióxido de nitrógeno fijado por la UE para finales de 2026 -señala AEA en su petición- es de 40 ug/m3, en la estación con el nivel de contaminación más alto de la capital, que es la de la Urbanización Embajada, ubicada junto al aeropuerto de Barajas, el nivel medio de emisiones registrado este año no ha superado los 30 ug/m3». Y respecto al cumplimiento de las directrices fijadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) AEA recuerda que «la UE ha establecido un plazo máximo de cinco años para poder adaptarse a la nueva normativa y poder reducir los niveles de emisión de dióxido de nitrógeno hasta alcanzar el valor máximo de 20 ug/m3».

Por ello, AEA considera necesaria la aprobación de una nueva moratoria, de al menos un año, en la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de Madrid ZBE para los vehículos sin etiqueta empadronados en la capital, con el fin de evitar un grave problema económico y social a cientos de miles de automovilistas vecinos de Madrid.

Y con el fin de evitar la confusión de miles de automovilistas no residentes en la capital -que cada día acceden sin darse cuenta a las ZBE sin autorización y a los que se les está sancionando injustamente y de manera desmedida con multas de 200 euros-, AEA ha pedido también al Alcalde que refuerce y mejore la señalización de acceso a dichas zonas, tal y como le están recordando reiteradamente al Ayuntamiento de Madrid las cientos de resoluciones judiciales dictadas por numerosos juzgados de Madrid, anulando dichas multas.