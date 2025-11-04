Ayudas de hasta 1000 euros a los recién nacidos en Madrid: requisitos, cómo solicitar la ayuda y dinero por familia

La natalidad en España ha sido siempre uno de los temas centrales. El número de nacimientos en nuestro país hasta agosto de 2025 fue de 210.388, según los datos del INE.

Aunque supone un pequeño repunte frente al mismo periodo del año pasado, ... lo cierto es que la tasa de natalidad no ha dejado de reducirse en España desde el año 2014.

Es por ello que desde algunas comunidades autónomas y ayuntamientos aprueban políticas que animen a las familias a tener hijos ya que en la decisión no solo influye una cuestión social sino también económica.

Ayudas por nacimiento o adopción en Madrid

Desde este martes 4 de noviembre quienes residan en Madrid ya pueden solicitar las ayudas económicas por nacimiento o adopción del Ayuntamiento de la capital. Se trata de una medida que se incluye en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación para el periodo 2024-2029.

Requisitos para solictar la ayuda

Para poder solicitar esta ayuda el progenitor solicitantes debe ser español o extranjero, debe tener residencia legal en España, estar empadronado en la capital desde hace, al menos, cinco años y no estar privado de la patria potestad.

Tampoco podrá aparecer en alguna de las casusas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario que se establece en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Requisitos para poder solicitar la ayuda por nacimiento o adopción Progenitor español o extranjero con residencia legal en España

Empadronado en la ciudad de Madrid desde hace, al menos, cinco años

No estar privado de la patria potestad o de otras prohibiciones para ser beneficiario de este tipo de ayudas

Dinero de la ayuda por familia

En esta nueva convocatoria, se podrán beneficiar los menores nacidos o adoptados en la ciudad de Madrid entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

La cuantía dependerá de si el menor es el primogénito o no. Por el primer hijo, cada familia recibirá 500 euros; por el segundo; 750 euros; y por el tercero y siguientes, 1.000 euros. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid especifica que se trata de una ayuda universal, es decir, no hay limitaciones por renta de la unidad familiar ni por edad de los progenitores.

También es compatible con otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad impulsadas por otras administraciones.

Dinero de la ayuda que corresponde a cada familia Primer hijo: 500 euros

Segundo hijo: 750 euros

Tercer hijo y posteriores: 1.000 euros

Cómo solicitar la ayuda por hijo recién nacido o adoptado en Madrid

La ayuda se puede solictar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (sede.madrid.es). Los progenitores o tutores encontrarán un formulario que debe ser rellenado y cumplimentado.

Este formulario debe presentarse en el registro del Ayuntamiento, algo que se puede hacer tanto de manera telemática o presencial en las oficinas de Registro municipales. Asimismo, se puede presentar una solicitud por cada nacimiento o adopción y, en el caso de las múltiples, se debe hacer una solicitud por cada uno de los menores.

El plazo de entrega será de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o la adopción. En el caso de los nacidos entre el 1 de junio y el 3 de noviembre de 2025 también dispondrán de dos meses para realizar el trámite. Una vez se comprueba que los solicitantes cumplen todos los requisitos, la ayuda se abona en un solo pago.

Cómo solicitar la ayuda por nacimiento o adopción, paso a paso Acudir a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid

Cumplimentar y presentar el formulario en el registro de manera presencial o electrónica

Presentar una solicitud por cada nacimiento o adopción en un plazo de dos meses a partir del día siguiente

Es una ayuda universal que se abona una vez se ha comprobado que el solicitante cumple los requisitos

En el caso de la ciudad de Madrid, según el padrón municipal, el número de nacimientos en 2024 fue de 26.213, 558 más que en 2023, pero el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo, motivo por el que se han puesto en marcha este tipo de políticas.