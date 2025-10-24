Suscribete a
ABC Premium

Madrid aprueba 17,3 millones de euros para ayudas por nacimiento o adopción en 2026

Podrá solicitarse a partir de noviembre y se beneficiarán de ella los menores nacidos o adoptados en la ciudad entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026

Madrid introducirá para el cálculo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda

Imagen de archivo cedida de una escuela infantil en Madrid
Imagen de archivo cedida de una escuela infantil en Madrid AYUNTAMIENTO DE MADRID
Amina Ould

Amina Ould

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves un gasto plurianual de 17,3 millones de euros para la financiación de una convocatoria pública de ayudas directas por nacimiento o adopción, cumpliendo así con en el Plan de Fomento de la ... Natalidad y Conciliación 2024-2029 del consistorio madrileño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app