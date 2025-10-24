Madrid aprueba 17,3 millones de euros para ayudas por nacimiento o adopción en 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves un gasto plurianual de 17,3 millones de euros para la financiación de una convocatoria pública de ayudas directas por nacimiento o adopción, cumpliendo así con en el Plan de Fomento de la ... Natalidad y Conciliación 2024-2029 del consistorio madrileño.

Así lo ha indicado la vicealcaldesa de la ciudad y portavoz municipal, Inma Sanz, durante la rueda de prensa en la que ha destacado que podrán beneficiarse de este apoyo económico las familias de menores nacidos o adoptados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

La cuantía que percibirá cada familia asciende a 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes. La ayuda es universal, por lo que no se impondrá limitación alguna por renta de la unidad familiar ni por edad de los progenitores. Tan solo se pedirá al progenitor solicitante estar empadronado en la capital desde hace, al menos, cinco años. Esta subvención es compatible con otras previstas para la misma finalidad impulsadas por otras administraciones o entes públicos o privados.

Podrá solicitarse a partir del próximo mes de noviembre a través de los canales que el Consistorio dará a conocer próximamente. El plazo de presentación de dichas solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o adopción. En el caso de los nacidos entre el pasado 1 de junio y el día en que se publique oficialmente la convocatoria, también dispondrán de un periodo de dos meses para realizar el trámite, que comenzará a computarse desde el día siguiente a la fecha de publicación de dicha convocatoria.

El Ayuntamiento de Madrid ha consignado un presupuesto de 17,3 millones de euros a esta convocatoria pública de subvenciones que tiene como objetivo fomentar la natalidad en la ciudad. En concreto, el crédito para 2025 alcanza los 8 millones de euros y el del año 2026, se eleva hasta los 9,3 millones de euros. No obstante, el importe podría incrementarse en función de la demanda.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad es la responsable de la tramitación de la convocatoria y será apoyada en esta gestión por una entidad colaboradora que ha resultado adjudicataria de un procedimiento de licitación abierto. Tras comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiarios, se abonará la ayuda en un pago único.