Atracan a un locutorio y se van sin un euro porque la caja estaba vacía: «Tú coge la pistola y lo hacemos rápido»

Dos varones han sido detenidos por la Policía Municipal de Madrid después de intentar perpetrar un atraco en un locutorio del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en el distrito de Villaverde.

Fuentes del caso explican a ABC que el suceso se produjo sobre las diez de la noche del 9 de agosto, sábado. Una patrulla circulaba por la zona cuando recibió el aviso de la emisora del 092 en el que les comisionaba al suceso.

Era en la plaza del Pizano, un pequeño enclave entre soportales donde se encuentra el negocio. Cuando los agentes llegaron, los delincuentes se acababan de marchar. El dependiente y víctima del robo les proporcionó la descripción de dos de los tres atracadores, los que llegaron a entrar en el local, mientras que a tercero no lo pudo ver bien porque se quedó fuera vigilando.

Noticia Relacionada Detenidos tres colombianos del hotel okupa de San Blas por apuñalar a dos hombres durante un atraco Carlos Hidalgo Tanto las víctimas como los arrestados son inquilinos del complejo usurpado de la calle de Lola Flores, escenario de multitud de sucesos

En las inmediaciones, localizaron a dos de los sospechosos. Uno, español de 43 años, portaba una pistola semiautomática en la mano aún, aunque resultó ser una simulada. Además, durante el cacheo, hallaron una navaja de 13 centímetros de hoja escondida en el calzado.

Los policías municipales tuvieron acceso a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del locutorio. En ellas, apreciaron que los dos sujetos se aproximaron al mostrador y sacaban el arma, encañonando al trabajador. En el audio, se oía a uno decir: «Tú coge la pistola y lo hacemos rápido». Pero al final no se llevaron nada porque la caja registradora estaba vacía. Quedaron detenidos el español y un peruano de 50 años.