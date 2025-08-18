A prisión un hombre por atracar seis farmacias en una semana en Madrid

Intimidación rápida, acceso a la caja registradora y huida. Así actuaba un hombre, español nacido en 1973, que fue detenido el 5 de agosto por la Policía Nacional tras cometer seis atracos en farmacias de distintos barrios de Madrid en apenas una semana. Los hechos se produjeron en los distritos de Tetuán, San Blas y Fuencarral-El Pardo, entre finales de julio y los primeros días de agosto.

El detenido accedía a los establecimientos durante las horas matinales y amenazaba a los empleados esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones o simulando portar otro tipo de armas ocultas entre su ropa. Con este método intimidatorio llegó incluso a obligar a una trabajadora a encerrarse en el baño de la farmacia para poder llevarse el dinero de la caja registradora sin oposición.

La investigación, llevada a cabo por el grupo 13 de atracos de la Policía Nacional junto a la comisaria de distrito de Moncloa-Aravaca, se inició al tener conocimiento de varios robos con violencia en farmacias de estas zonas.

Según fuentes policiales consultadas por ABC, las cámaras de seguridad de la zona, las declaraciones de los testigos y el hecho de que el autor actuara en ocasiones con la cara descubierta permitieron identificar, localizar y detener al sospechoso el pasado 5 de agosto, apenas una semana después de que comenzara su actividad delictiva.

Los agentes confirmaron que el individuo podía llegar a cometer hasta tres atracos en un mismo día, siempre siguiendo un patrón similar: intimidación rápida, acceso a la caja registradora y huida.

Finalmente, el hombre fue detenido como presunto responsable de seis delitos de robo con violencia e intimidación y dos tentativas, y la autoridad judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

El hombre contaba con numerosos antecedentes por delitos similares, incluyendo robos con violencia y hurtos, según informan fuentes policiales a este periódico. Estas experiencias previas habrían permitido, según los investigadores, que actuara con rapidez y cierta eficacia en los atracos recientes; sin embargo, también favorecieron su rápida identificación y detención por parte de los agentes.