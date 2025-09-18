La Asamblea de Madrid tumba la propuesta de Vox para prohibir el velo islámico en escuelas y espacios públicos

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha dado un 'no' rotundo a la iniciativa que ha presentado Vox para prohibir el velo islámico en los espacios públicos de la Comunidad, abiertos y cerrados. El partido de Abascal se ha quedado solo con ... una propuesta contra el uso del velo islámico en las escuelas o los parques: «Vox no va a permitir nunca que en España nuestro pelo sea pecado», ha avisado su portavoz, Isabel Pérez Moñino. El resto de los grupos no han presentado ninguna enmienda para tratar de corregir esa iniciativa. Lo han rechazado directamente.

Desde Vox, su portavoz ha subrayado que el velo «no es una prenda inocente, un accesorio religioso. Es una herramienta política del islamismo diseñada para someter a las mujeres». Más Madrid ha optado por mandar «al cuerno» a Vox por llevar una iniciativa en defensa de la igualdad, el PSOE ha tachado de racista y machista la propuesta y el PP ha rechazado de plano la propuesta del partido de Abascal.

Los populares han subrayado que prohibir el velo islámico no es constitucional, pero han dejado claro que algo diferente es el «velo integral», y que la clave está en no permitir la «invisibilización» de las mujeres. El PP ha resumido su posición en cuatro principios: «Seguridad, libertad, Constitución y dignidad de las mujeres».

En su intervención, la portavoz de Vox defendió que su propuesta es «justa», para garantizar «la libertad e igualdad de hombres y mujeres». El velo, a su juicio, en un símbolo «misógino de sumisión». «El velo islámico no es una prenda inocente, un accesorio religioso. Es una herramienta política del islamismo diseñada para someter a las mujeres», ha denunciado. «En España, la dignidad de las mujeres se defiende, no se tapa». «Vox no va a permitir nunca que en España nuestro pelo sea pecado», ha remarcado.

Desde el PSOE, Cristina González Álvarez ha cargado contra la proposición no de ley de Vox, que ha descrito como un «panfleto cargado de odio, bulos y racismo». Los socialistas han aprovechado para volver a lanzar la causa palestina contra Ayuso y el PP. «Madrid es solidario aunque la derecha no defienda los derechos humanos. El PP dice que le gusta la fruta, pues a nosotros nos gusta la sandía». «Vamos a votar en contra porque es racista y atenta contra el principio de libertad religiosa. Es una proposición machista», ha sentenciado la portavoz socialista.

Por Más Madrid, Jimena González entiende que es compatible el feminismo con el velo islámico. «Es un debate que tendría con una feminista, pero no voy a permitir que usted venga aquí como si le preocupara el feminismo, o le preocupara lo más mínimo la igualdad de hombres y mujeres», ha exclamado contra la portavoz de Vox. «Váyanse al cuerno», le ha soltado. La diputada de Más Madrid ha anunciado que en los próximos días partirá en una flotilla hacia Gaza, que llevará material básico elemental para la población civil. «Me embarco como mujer, como feminista, como persona trans, como madrileña y como española con muchísimo orgullo». Ha acabado con un deseo: «Que Palestina sea libre desde el río hasta el mar».

Desde el PP, su portavoz, Rafael Núñez Huesca, ha deseado buen viaje a Jimena González, pero le ha recordado que hay comisiones y plenos en la Asamblea de Madrid. La clave, a su juicio, es la Constitución de 1978: «Ahí están todas las respuestas». «Prohibir el velo, además de ser ilegal, nos convertiría en un país laico, y no aconfesional, como dice la Constitución El laicismo nos abriría la puerta a no ser nada, a no creer en nada. Queremos una España tal y como es». «No somos partidarios de restringir el velo con carácter general. Seguiremos dando autonomía a centros escolares para que decidan en cada caso». «Es completamente diferente el velo integral», ha precisado. «La invisibilización de las mujeres debe guiar este debate». «Reivindicamos la visibilidad completa de las mujeres», ha subrayado. El portavoz del PP ha resumido los cuatros valores que resumen la posición de su partido: «Seguridad, libertad, Constitución y la dignidad de la mujer».

«La propuesta de Vox es deliberadamente confusa. Pide prohibir el velo, pero no se refiere al burka. Buscan la soledad deliberadamente. Están más cómodos en la soledad que pactando no ya con la izquierda, sino con nosotros», ha comentado. «Es una estrategia que no pone por encima los intereses de España, sino los de un partido político».

Edificios y espacios públicos

En la proposición no de ley, Vox recogía dos medidas: por un lado, instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a «promover, en el marco de sus competencias, la prohibición del velo islámico en todos los edificios y espacios públicos -abiertos y cerrados- dependientes de la Comunidad de Madrid, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles por ser contrario a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatible con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Además, planteaba a la Comunidad de Madrid «garantizar, en el marco de sus competencias, la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, cultura, idiosincrasia y valores propios de España, garantizando a su vez la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente nacionales».

En la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria, Vox sostiene que «la creciente islamización de nuestros barrios se ha convertido en una grave amenaza para la pervivencia de nuestra identidad, nuestra cultura y el respeto a nuestro sistema jurídico y social».

«El islamismo radical que cada día permea más en partidos políticos e instituciones españolas es contrario a los derechos y libertades fundamentales asentadas en nuestro sistema político y nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, las diferentes administraciones territoriales han permitido durante años la proliferación de sociedades paralelas en las que no rigen nuestras normas», subraya Vox.

«Una de las principales víctimas de la islamización que crece a pasos agigantados en numerosos municipios de nuestra Nación son las mujeres», afirma el partido de Abascal. De hecho, su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, advierte de que el velo es una prenda discriminatoria y misógina y ha defendido su prohibición con la expresión: «Pelos al aire».

«Resulta llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres y que las denigran por el mero hecho de serlo», afirma Vox en su proposición no de ley.

El partido de Abascal relaciona directamente la inmigración con la violencia sexual contra las mujeres en España: «Atendiendo a datos oficiales, vemos la relación directamente proporcional existente entre inmigración y violencia sexual contra las mujeres. Sólo en octubre de 2024, se hacia público que el 91% de las agresiones sexuales en Cataluña fueron cometidas por extranjeros, pese a que los mismos representan el 17% de la población total de la región».