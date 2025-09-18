Suscribete a
ABC Premium

Ayuso concede la Medalla de Oro a la Vuelta Ciclista a España y la Medalla Internacional a su ganador, Jonas Vingegaard

La presidenta regional madrileña quiere condecorar al vencedor de la Vuelta «porque no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que provocó la izquierda»

El PP exige retirar de los colegios de Rivas Vaciamadrid la actividad «Educación por Palestina»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de que las protestas callejeras consiguieron boicotear el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, tras ser jaleadas por Pedro Sánchez unas horas antes, Isabel Díaz Ayuso ha llegado al Pleno de la Asamblea de Madrid con dos anuncios: la Comunidad de ... Madrid dará la Medalla Internacional de Madrid al ganador de la Vuelta, Jonas Vingegaard, «porque no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron», según ha espetado a la izquierda. Además, la Comunidad concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en el próximo Dos de Mayo a la Vuelta Ciclista de España, «porque es una de las competiciones de España que han intentado desguazar».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app