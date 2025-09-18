Ayuso concede la Medalla de Oro a la Vuelta Ciclista a España y la Medalla Internacional a su ganador, Jonas Vingegaard

Después de que las protestas callejeras consiguieron boicotear el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, tras ser jaleadas por Pedro Sánchez unas horas antes, Isabel Díaz Ayuso ha llegado al Pleno de la Asamblea de Madrid con dos anuncios: la Comunidad de ... Madrid dará la Medalla Internacional de Madrid al ganador de la Vuelta, Jonas Vingegaard, «porque no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron», según ha espetado a la izquierda. Además, la Comunidad concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid en el próximo Dos de Mayo a la Vuelta Ciclista de España, «porque es una de las competiciones de España que han intentado desguazar».

Ayuso ha aprovechado la sesión de control para mostrar el apoyo a los 22 policías que fueron «abandonados» en la final de la Vuelta y fueron «agredidos», con «mucha presión y muy poca ayuda política».

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha dado la nota en el Pleno de la Asamblea al sacar desde su escaño, durante su turno de palabra, la bandera palestina. Todos los diputados del PSOE se han puesto de pie y han aplaudido: «El domingo usted se sorprendió porque el pueblo madrileño salió a la calle a decir basta a un genocidio. Me siento profundamente orgullosa de pertenecer a esta región. Usted está en el lado incorrecto de la historia, al lado de los genocidas, de la sinrazón», ha acusado a Ayuso.

«Los madrileños salieron a la calle a gritar a la calle basta ya, y usted estaba haciéndose una foto con los representante del Estado que está matando niños», ha acusado a la presidenta regional. «Su pareja va en dirección a la cárcel por urdir presuntamente una trama criminal, y usted va camino de su casa por mentir».

Con la bandera en las manos, y sin que el presidente de la Asamblea la llamase al orden, ha explicado que «los colores de esta bandera representan el exilio del pueblo palestino, la paz y la esperanza, y la roja la sangre derramada. Esta es la bandera que usted persigue, la de la paz de un pueblo perseguido. Está usted más fuera que dentro. Váyase y ahórrese el bochorno».

Ayuso ha comentado que «a ver cuando ponen la bandera de España por una de Comunidad de Madrid, porque olvidan a quién representan». «Vuelve la izquierda de no a la guerra, porque no tienen nada que proponer. No saben de lo que está hablando. ¿Van a perseguir también al Atlético de Madrid?», ha lanzado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también se ha lanzado contra la presidenta regional desde el principio: «No sé si usted está aquí como abogada de su novio o como portavoz de Netanyahu». «El domingo miles y miles de familias madrileñas salimos a la calle en una protesta pacífica contra el genocidio en Gaza. Ustedes salieron con bulos. Ustedes son unos soberbios, están insultando a Madrid, a los madrileños. Bombardear hospitales y tiendas de campaña están mal. Ni España ni Madrid son cómplices del genocidio».

«Después de 65.000 asesinados, respóndame: »Esas 20.000 niñas y niños asesinados por el gobierno israelí, ¿debían morir? Están rabiosos y desnortados, no entienden que cuando el pueblo madrileño se levanta por una causa justa no hay vuelta atrás. En el Madrid que vienen, ustedes o cambian o sobran«, ha acusado a la presidenta regional.

Ayuso no se ha achatando, todo lo contrario, y ha vuelto a denunciar la «kale borroka» que se vivió en Madrid el domingo: «Los kale borroka que mandaron los de Bildu desde Bilbao no eran el pueblo de Madrid. Tranquilos, podemos hablar. Esas imágenes no representan al pueblo de Madrid. Claro que puede haber manifestaciones y protestas, váyanse donde quieran, pero no acosen a ciclistas, a deportistas».

Ayuso ha acusado a la izquierda de tener una «política fracasada» y por eso entienden que «estén como están». «Trabajan contra todo, son unos tristes, no quieren que nada funcione». Por eso, ha hecho dos anuncios para mostrar su apoyo y el de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España: «Vamos a dar la medalla internacional de Madrid al ganador de la Vuelta, porque no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron. Y la medalla de oro a la Vuelta Ciclista de España, porque es una de las competiciones de España que han intentado desguazar».