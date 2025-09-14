Alcalá de Henares tendrá un intercambiador de autobuses para once municipios del este

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta semana, durante la primera jornada del Debate del estado de la región, la construcción del primer intercambiador comarcal en Alcalá de Henares, cuyas obras comenzarán en el segundo semestre de 2026. Esta ... nueva infraestructura dará servicio a 11 municipios del este de la comunidad y contará con una inversión de 14 millones de euros.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por el transporte público madrileño y la cohesión del territorio con un proyecto enmarcado dentro del Plan de Intercambiadores Comarcales, que plantea instalaciones sencillas y proyectadas en superficie, que mejoran la experiencia del viajero y la circulación de los autobuses, señala en una nota de prensa.

En concreto, este nuevo espacio del Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ubicará en la Vía Complutense, 132, de la capital del Corredor del Henares. Concentrará cinco líneas urbanas y 11 interurbanas. Su diseño busca crear una imagen de marca que sea identificable para los ciudadanos, con una zona ajardinada y salas climatizadas destinadas, entre otras funciones, a aumentar la comodidad de los usuarios durante los tiempos de espera.

El proyecto de la futura instalación, que previsiblemente estará finalizada en el segundo semestre de 2027, contempla 161 plazas de aparcamiento, entre las que se encuentran 10 puntos de recarga para vehículos eléctricos, facilitando así la combinación de los distintos modos de transporte.

Junto a la ciudad alcalaína, esta infraestructura mejorará también la movilidad de los vecinos de Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fuente el Saz del Jarama, Los Santos de la Humosa, Meco, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo y Villalbilla.

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con seis intercambiadores dentro de la capital, tras la inauguración de Valdebebas a finales de 2024. Además, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha iniciado recientemente los trabajos en Conde de Casal, donde el Gobierno regional invertirá 40 millones de euros para construir un nuevo espacio que está previsto que utilicen más de 65.000 viajeros diarios cuando entre en funcionamiento en el primer semestre de 2027.