El primer bus sin conductor llegará a Leganés en 2026 y conectará con el Parque Tecnológico

Autobús sin conductor que recorrió Leganés Norte durante la prueba piloto del pasado mes de enero

Tras el éxito de la prueba piloto del pasado mes de enero, el primer autobús autónomo de España circulará en 2026 en Leganés y conectará el centro de este municipio con el Parque Tecnológico. Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el estado de la región.

El Gobierno regional invertirá 300.000 euros en este transporte sin conductor, que circulará en esta localidad durante dos años. Pasado este tiempo y valorados los resultados, se podrá consolidar su implantación en el municipio o en otras localidades.

El proyecto constará de dos fases. En la primera, el servicio se prestará como transporte regular de uso general adaptado a los horarios de las empresas del Parque Tecnológico de Leganés. En la segunda, se incorporarán los servicios a demanda mediante un software de reservas que permitirán ajustar los recorridos en tiempo real y aumentar la eficiencia de la operación. El autobús, operado por el Grupo Ruiz que realizará esta ruta será 100% eléctrico con hasta 300 kilómetros de autonomía y podrá transportar hasta 52 pasajeros.

La implantación de este medio de transporte sin conductor llega tras la prueba piloto que tuvo una semana de duración y que se llevó a cabo a cabo en el barrio de Leganés Norte.

En este periodo, en el que este bus transportó a 1200 personas y realizó más de 84 trayectos, los vecinos pudieron comprobar de primera mano su funcionamiento, así como realizar preguntas al trabajador que, por ley, debe estar en el interior de este medio de transporte.