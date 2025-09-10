Qué hacer en Madrid del 12 al 14 de septiembre: flamenco, humor y un homenaje a Raffaella Disfruta de un fin de semana con propuestas para todos los gustos: música en vivo, teatro divertido y un tributo inolvidable

¿Aún sin planes para este fin de semana? Madrid tiene mucho que ofrecer y hemos seleccionado tres propuestas que te harán salir de casa y disfrutar de la ciudad con toda su energía cultural. Del 12 al 14 de septiembre, la capital reúne música en directo, teatro de humor y un homenaje cargado de ritmo y nostalgia.

Para los amantes de la música, el Ateneo de Madrid acoge al pianista Andrés Barrios, una de las jóvenes promesas del flamenco contemporáneo. Su forma de reinterpretar la tradición desde una mirada innovadora lo convierte en una cita imprescindible para quienes buscan un concierto diferente, lleno de emoción y frescura.

Si lo que necesitas es reírte a carcajadas, «¡Acojonado!» en el Teatro Arlequín es la opción perfecta. Miguel Miguel trae un espectáculo en el que combina humor cercano, anécdotas cotidianas y un toque de magia, ideal para desconectar y pasarlo bien en compañía.

Y para los que disfrutan de la nostalgia y el color de los grandes iconos, «El Secreto de Raffaella» en el Off Latina rinde homenaje a la inolvidable Raffaella Carrà. Música, coreografías y participación del público hacen de este montaje una fiesta escénica que celebra su legado con alegría y emoción.

Tres planes distintos y complementarios que demuestran que en Madrid siempre hay algo especial por descubrir. Ahora solo queda elegir por dónde empezar.

Andrés Barrios en el Ateneo de Madrid

El emblemático Ateneo de Madrid, centro de referencia cultural en la capital, se convierte este fin de semana en el escenario de un concierto muy especial de la mano de la Fundación Più Mosso.

El protagonista será Andrés Barrios, uno de los pianistas más prometedores y singulares de su generación, que presentará un espectáculo donde el flamenco se reinventa y dialoga con otras músicas del mundo.

Barrios es un músico ecléctico, marcado por una formación clásica sólida desde la infancia, pero también por una inquietud que lo llevó a explorar de manera autodidacta el flamenco y el jazz. Este cruce de caminos se ha convertido en la esencia de su sonido: un piano que respira libertad, que bebe de la tradición, pero que no teme abrazar nuevas influencias.

Su música es un viaje en el que se pueden reconocer las raíces andaluzas y, al mismo tiempo, ecos de culturas diversas que ensanchan las fronteras del flamenco. La pasión por los compositores nacionalistas españoles, Albéniz, Turina, Falla, impregna su estilo y le permite fusionar herencia y modernidad con un lenguaje propio, fresco y vibrante.

El resultado es un flamenco del siglo XXI: abierto, cosmopolita y capaz de emocionar tanto a los puristas como a los nuevos públicos. Un concierto ideal para quienes buscan experimentar cómo la tradición puede transformarse sin perder su esencia, en un espacio tan simbólico como el Ateneo de Madrid.

¡Acojonado! en el Teatro Arlequín

El Teatro Arlequín de Madrid abre sus puertas a una propuesta fresca, divertida y cercana: ¡Acojonado!, el nuevo espectáculo de Miguel Miguel.

Con su característico desparpajo, el humorista comparte con el público un repaso por las experiencias que ha ido acumulando a lo largo de su vida, transformando recuerdos, tropiezos y anécdotas en material para la risa.

En escena, Miguel ofrece un retrato cómico de lo que significa superar los cuarenta, esa etapa vital en la que se mezclan cambios, dudas y retos inesperados. Con una visión irónica y entrañable, reflexiona sobre la mala suerte, los problemas de ayer y los de hoy, y cómo, al final, el mejor antídoto siempre es el humor.

El espectáculo no se limita al monólogo tradicional: ¡Acojonado! se convierte en un juego constante con el público, en el que las historias se entrelazan con momentos de magia, improvisación y complicidad. Miguel sabe cómo conectar con la gente y logra que cada función tenga algo de irrepetible.

Su particular trayectoria también marca el tono de la obra. Haber crecido como el pequeño de cuatro hermanos le ha dado una fortaleza especial, que él mismo compara con «una travesía por el Amazonas», y de ahí surge la chispa de muchas de sus reflexiones.

El resultado es un espectáculo original y sorprendente que invita a reírse de uno mismo, a reconocer los miedos compartidos y a celebrar la vida con carcajadas. Porque, al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido alguna vez «acojonado»?

El Secreto de Raffaella en el Teatro Off Latina

El Teatro Off Latina se viste de fiesta para acoger El Secreto de Raffaella, un espectáculo explosivo creado e interpretado por el actor y narrador italiano Simone Negrin. Se trata de un homenaje vibrante a la eterna Raffaella Carrà, icono cultural que conquistó al mundo con su carisma, su libertad y su alegría inagotable.

La propuesta combina humor, emoción y una auténtica celebración colectiva. A lo largo de la función, el público se sumerge en el universo de la artista a través de divertidos vídeos, anécdotas sorprendentes y relatos fascinantes que recorren su trayectoria: desde sus primeros pasos en Italia hasta su consagración como estrella internacional.

Uno de los grandes atractivos del espectáculo son los fragmentos insólitos de sus programas, entrevistas y películas, que revelan facetas poco conocidas de la diva. A ello se suma la música en directo, donde sus grandes éxitos se reinterpretan con un toque cómico y fresco que arranca sonrisas y evoca nostalgia a partes iguales.

Pero la fiesta no se queda en el escenario: el público se convierte en protagonista gracias a las coreografías colectivas que invitan a bailar los pasos más icónicos de Raffaella. Una experiencia inmersiva que transmite la energía desbordante de la artista y la convierte en pura celebración.

Más allá del espectáculo, El Secreto de Raffaella es también un reconocimiento a su valentía como pionera en la televisión y la música, y a su legado como referente cultural y símbolo de libertad dentro de la comunidad LGBTQ+.