Las 'abuelas grafiteras' redecoran de nuevo las paredes de Lavapiés

El arte urbano cuenta con milenios de historia, desde que el hombre es ciudadano y quizá antes. Hay pintadas con voluntad artística congeladas por las cenizas del Vesubio en Pompeya que dan una señal meridiana de lo antiguo y variopinto que es este ... modo de arte. Un arte que hace tiempo que cambió la clandestinidad por las galerías, lo salvaje por lo institucional. O, al menos, que viene combinando ambos planos desde hace unos años. Y que, fundamentalmente, no entiende de edades.

A través de revertir o cambiar la imagen de las cuatro esquinas cotidianas se puede mejorar el día a día. En las pintadas hechas con conciencia y arte no sólo hay espacio para los motivos más innovadores, también para que el recuerdo impregne las paredes de uno de los enclaves con más sabor de la capital. Es así que en Madrid hay lugares donde el arte urbano, el muralismo, ha pasado de ser tendencia para convertirse en tradición, y este es el caso de Lavapiés y del festival Calle 25, en el que desde el pasado lunes y hasta el 20 de abril, 51 artistas están dando rienda suelta a su creatividad en los rincones del barrio destinados a ello.

Pero más allá del concurso, más allá de que Sfhir, considerado el 'Messi del muralismo' por los expertos, sea el artista invitado con una creación que se inspira en la mirada de la mujer andaluza, el certamen también da pie a que los mayores de edad se imbuyan del espíritu grafitero y reinterpreten, con las posibilidades que les brinda el arte urbano, su memoria, sus inquietudes y, en definitiva, su imaginario colorido sobre el callejero de Lavapiés.

Por ello, las conocidas como las 'abuelas grafiteras', invitadas de honor del certamen, también van a ser protagonistas por quinta vez. Y lo serán, en concreto, jugando con referentes de Lavapiés: en este objetivo, el artista gráfico Fugaz ha ido, en el Centro de Mayores del Distrito Centro, seleccionando un ramillete de fotografías que las participantes le sugerían. De estas 20 instantáneas que abarcan instantes y rincones de Lavapiés, se procederá a una impresión a gran escala que decorará la fachada de la cafetería Amanda, en el número 31 de la calle Argumosa. Justo allí, el jueves a partir de las 10.00 de la mañana, las 'abuelas grafiteras' intervendrán sobre lo impreso en un jolgorio de espray, plantillas y lemas sobre el barrio.

El nombre de la iniciativa, 'Nuestras historias', da a entender que en la pared quede fijada la memoria visual, pero también la memoria oral. En la fachada de la cafetería seleccionada habrá impresos códigos QR que dan acceso a fragmentos de audio donde las participantes rememoran el barrio que fue con sus detalles; cómo esas calles que redecorarán el jueves fueron el escenario de momentos que tienen guardados.

Según la organización son «retazos de unión que quieren convertir en un futuro de armonía», «historias de andar por casa» que han mutado en motivo mediante el que impregnarse en una pared. En la selección de las fotografías que conformarán el mural y a las que ha tenido acceso ABC se mixturan instantáneas de Lavapiés: desde un desfile de niños imitando con marcialidad al Ejército a estampas cotidianas del barrio, sus negocios, sus bares y sus tradiciones verbeneras. O el retrato escolar de un estudiante ante un antiguo mapa físico de Europa.

Se trata de una convergencia de lo analógico y lo digital como forma de expresión que contribuye, además, a que los mayores no pierdan el tren del arte urbano. Por eso mismo, la guía y la tutorización del artista Fugaz, madrileño que ha ilustrado revistas como 'Sports Ilustrated' o 'The New Yorker'.