El abogado ucraniano prorruso fue víctima de un asesinato mafioso

Hacía lustros que le habían puesto precio a su cabeza, pero no fue hasta ayer, en Pozuelo de Alarcón y justo después de dejar a sus hijas menores de edad en el Colegio Americano, cuando se consumó el crimen de Andriy Portnov (Ucrania, 27 de ... octubre de 1973, 51 años). Político y abogado criado a los pechos del régimen prorruso previo a Volodímir Zelenski, su ejecución a tiros a plena luz del día y a manos de, al menos, dos o tres sujetos contratados pone punto y final a una existencia en los márgenes de la legalidad. Aunque su trayectoria política junto a Viktor Yakunovich había multiplicado sus enemigos, es el crimen organizado el que, según los investigadores, se encuentra en el primer foco de las pesquisas para explicar lo sucedido.

Por el momento, son los agentes del Grupo V de Homicidios y de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Madrid los que se encargan de desenmarañar este crimen, el número 12 en lo que va de año en la región. Sin embargo, la Comisaría General de Información sigue muy de cerca los acontecimientos por si la vertiente política llega a tomar fuerza.

Portnov había salido de Ucrania al inicio de la ocupación rusa, en 2022, y se instaló en Turquía. ABC ha podido saber que se asentó en España hace ahora un año, en abril de 2024. Y lo estaba de manera legal, en la urbanización de lujo La Moraleja (Alcobendas). El 3 de abril formalizó a través de una notaría madrileña el traspaso de su mansión de mil metros cuadrados cerca de Kiev a sus cuatro hijos más pequeños, los de su actual esposa (que obtuvo la nacionalidad rusa en 2014). Lo hizo con su abogada de confianza, Maryna Parinova, quien ya le había representado durante sus litigios en Ucrania. Estaba registrada a nombre de una empresa de las Islas Vírgenes, Constellation Innovations, y valorada en 2,5 millones de euros en 2016. Se trató de una donación en vida, quizá para ocultar bienes al fisco y posibles responsabilidades sociales.

Padre de seis hijos, dos de las menores son las que están matriculadas en el Colegio Americano, situado a 23 kilómetros de su domicilio. Salió de su casa en torno a las ocho de la mañana. Los pistoleros, al menos dos o tres –la Policía sospecha que había alguno más dándoles cobertura en la carretera de Aravaca– le esperaban en el exterior del centro educativo.

La calle de América es un espacio abierto, entre dos glorietas y muy cercano a carreteras, donde justo delante hay una residencia de estudiantes, Nodis. El ucraniano llegó con su Mercedes negro Clase E, que aparcó completamente sobre la acera, porque tenía previsto estar poco tiempo allí. Los sicarios tenían bien planeados sus movimientos. Sabían que esa era una de las pocas rutinas que tenía la víctima.

A las 9.15 horas caminó desde su coche hasta la puerta del Colegio Americano, como el resto de padres y alumnos; en total, unos 40 metros. Nada más despedirse de las menores, volvió al coche. Cuando estaba a apenas un metro de distancia de la parte trasera le dispararon, prácticamente a bocajarro. Fuentes policiales indican que presentaba al menos tres orificios de bala, probablemente disparadas con una pistola –se recogieron distintos casquillos, lo que descarta un revólver–, y además los testigos que oyeron los tiros no hablaron de ráfagas, como sí ocurrió en marzo de 2018 muy cerca de allí, cuando uno de los mafiosos de los Miami cayó abatido por unos motoristas tras dejar a su hijo en el colegio British Council, también en Pozuelo. Entonces, utilizaron subfusiles.

Traiciones de un 'rusnya' Perfil Andriy Portnov Cuando un personaje de la calaña de Andriy Portnov es eliminado, las primeras teorías se sirven a conveniencia. Ayer, la agencia oficial rusa Tass indicaba que «podría tener información que podría poner en peligro al entorno de Zelenski». El hecho es que Portnov es uno de esos personajes que se movían en la sombra del caos postsoviético, sacando tajada. Abogado, comenzó su carrera en los años 90 en su ciudad natal, Lugansk, apoyado por autoridades locales involucradas en actividades delictivas. En Kiev prestó servicios jurídicos a PrivatBank, entidad fundada por el oligarca Igor Kolomoiski. Y acabó codeándose con la elite política, con el trampolín de Viktor Medvedchuk, amigo de Putin. En 2005 empezó a trabajar para Julia Timoshenko, a quien traicionó cuando el prorruso Viktor Yanukóvich llegó a la presidencia: se hizo cargo de una reforma judicial y de las leyes represoras para quienes participaron en las revueltas pro-democracia de Euromaidan. Figura en la lista de sanciones de EE.UU. y la UE, entre otras cosas, por conspirar para manipular al Tribunal Constitucional de Ucrania y comprar decisiones en otras cortes. Huyó de Ucrania en 2015, asentándose en Rusia y en Austria. Regreso en 2019 y salió de nuevo tras la invasión de Putin. En 2023, se situaba a Portnov, un 'rusnya', en Turquía. Ayer fue asesinado en Madrid.

Algunos testigos explicaron que hubo cinco o seis disparos; el primer balazo fue por la espalda y luego lo remataron con otro en la cabeza, justo encima de la nuca. Su cadáver, con camiseta blanca y pantalón corto, quedó tirado sobre el asfalto boca abajo y con la cabeza ladeada.

Cámaras de seguridad

Las fuentes consultadas no hablan de que los asesinos acudieran en motocicleta, aunque ya se han peinado los comercios más cercanos, que han aportado sus imágenes de seguridad. Uno de los implicados es un varón de mediana edad, vestido con chándal negro, con la cabeza tapada con una gorra o capucha. Portaba riñonera y llevaba barba. Se le vio salir corriendo hacia una zona verde, en dirección a la Casa de Campo de Madrid, por donde pasa la carretera de Aravaca. Se sospecha que allí él y sus compinches fueron recogidos por otro que les daba cobertura, probablemente en un coche robado y con las placas dobladas.

La identidad de la víctima trascendió en pocos minutos. El hecho de que fuera un político ucraniano prorruso desató las especulaciones sobre la autoría material, pero también intelectual. Fuentes policiales consultadas por ABC recordaron que ya ha habido en España un asesinato en el contexto de la guerra de Ucrania: el del piloto de helicópteros ruso que se pasó a las filas de Kiev y que fue abatido a tiros a las puertas del edificio de apartamentos en el que vivía en Alicante. No obstante, mostraban total cautela sobre una investigación que apenas ha dado sus primeros pasos.

Fuentes de Inteligencia consultadas por ABC no ven probable el móvil político. «Para el Gobierno de Putin no era un objetivo, sino más bien un aliado, y Kiev no puede permitirse en estos momentos una ejecución extraterritorial, porque provocaría un importante conflicto diplomático con España, que es uno de los países europeos que más apoyan a Ucrania en la guerra». Esta tesis se refuerza por el hecho de que medios rusos alentaron ya desde las primeras horas la teoría de una implicación del Gobierno de Zelenski con el objetivo de dañar su imagen.

Teniendo en cuenta estas premisas, y dado el historial del hombre asesinado, estas mismas fuentes se inclinan porque se trate de «un asesinato perpetrado por el crimen organizado, bien por alguna cuestión económica o una venganza. Esto no quiere decir que los asesinos no sean ucranianos, pero en este momento no se atisba un móvil político en estos hechos».

En la actualidad son tres los países que hacen ejecuciones extraterritoriales: Rusia, Estados Unidos e Israel. El primero de ellos, como ya se ha señalado, sí ha actuado en España, no sólo en el caso del helicóptero, sino también en otros en los que en un principio se pensó que había sido «un fatal accidente». Israel, por su parte, tiene ahora mismo muy complicado actuar fuera de sus fronteras porque toda la comunidad internacional ha vuelto sus ojos contra el Gobierno hebreo por su brutal actuación en Gaza. «Si cometiera un crimen por ejemplo en España el escándalo sería enorme y no se lo puede permitir». EE.UU., que había sancionado a Portnov por conspiración para manipular a jueces, ya ha demostrado que puede perpetrar asesinatos selectivos de jefes yihadistas, siendo el de Osama bin Laden en Pakistán el ejemplo paradigmático.