Varios grandes municipios, a la espera del OK de Sanidad para celebrar sus encierros

Tras un año, el 2020, en blanco en cuestión de encierros, por la pandemia del Covid-19, los grandes municipios comienzan a retomar esta tradición en sus fiestas patronales. A la espera de la luz verde de las autoridades sanitarias –que en las ... circunstancias actuales, tienen siempre la última palabra -, varias ciudades madrileñas esperan el visto bueno oficial para montar sus encierros.

No podía faltar en esa relación la que organiza los más famosos encierros de Madrid, la famosa ‘Pamplona chica’ de San Sebastián de los Reyes. Aunque la Pamplona grande vuelve este año a suspender su gran celebración por culpa del coronavirus, en la localidad madrileña intentan llevarlos adelante, con permiso de la autoridad y si el Covid no lo impide.

Por eso, ya en mayo presentaron su Plan de Seguridad Sanitaria Anticovid, que incluía la celebración de los encierros en agosto de 2021. Una actividad que es la pieza fundamental de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios , y que divide la localidad en cuatro escenarios distintos para conseguir unos encierros seguros. Se incluyen criterios como los niveles de alerta para fijar los aforos permitidos en gradas y talanqueras y, por supuesto, entre los corredores.

Según la incidencia acumulada que se dé en San Sebastián de los Reyes en el momento de celebrarse los encierros, habrá un escenario diferente de medidas a aplicar: rojo, amarillo, naranja o verde, en función de la gravedad de la situación . En todo caso, se contemplan distancias de seguridad entre los corredores en los momentos previos a las carreras, la toma de temperatura, mascarilla de distinto color para cada día, y oferta de hidrogel.

Inscripción previa

Corredores y público deberán inscribirse a través de una plataforma digital previamente, y las entradas serán personalizadas y numeradas por días, además de contar con accesos diferenciados, y no se descarta pedir pruebas PCR o de antígenos, o priorizar la reserva a los participantes que hayan sido vacunados. Habrá procesos diarios de desinfección de las zonas afectadas, y puntos de aislamiento por si se localiza algún positivo . Y estará prohibido fumar, comer y beber.

Este dispositivo ha sido remitido a la Consejería de Sanidad para que esta autorice la celebración. En este departamento explicaron que, en efecto, han recibido el protocolo Covid previsto por San Sebastián para sus encierros, y en la actualidad lo están analizando.

Otra localidad con encierros con tradición es Móstoles: suele celebrarlos en septiembre, en las fiestas populares en honor a Nuestra Señora de los Santos. También se quedó sin ellos en 2020, pero este año quiere retomarlos, siempre que la situación epidemiológica lo permita. En este sentido, el Ayuntamiento ha sacado a concurso el contrato para organizar estos festejos taurinos, este año y el próximo. Incluye encierros y otros espectáculos taurinos.

Permisos

En todo caso, se han curado en salud y en los propios pliegos se especifica que estas actividades sólo se llevarán a cabo si cuenta con los permisos de la autoridad sanitaria , en función de las medidas que estén en vigor en cada momento en relación con el Covid-19.

Leganés celebra en agosto cada año las fiestas por Nuestra Señora de Butarque, y también es tradición incluir unos encierros. No pudieron realizarse en 2020; de hecho, no hubo fiestas por la situación epidemiológica general. Para este año, sí que se va a celebrar a la patrona, pero el Gobierno municipal ha decidido posponer los festejos hasta octubre, con la esperanza de que el porcentaje de vacunados sea entonces más alto y se puedan celebrar con mayor tranquilidad. Estos mismos motivos sanitarios son los que hacen que hasta ahora, la Corporación local no haya decidido cuál va a ser la programación de este año, y si incluirá finalmente los encierros, o no.