Una semana para inmunizar a 350.000 mayores de 80 años Los octogenarios recibieron ayer su primera dosis de Pfizer con ilusión

Cris de Quiroga SEGUIR Madrid Actualizado: 26/02/2021 00:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Sánchez Lubián deja el bastón y se remanga la camisa color mantequilla para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Ni siquiera toma asiento. «¿Prefiere de pie?», pregunta la enfermera. «Como quiera, me da igual», contesta, sin moverse. El pinchazo dura unos segundos, pero asegura no notar nada. La ilusión de este jubilado y expresidente de una compañía de seguros se sobrepone al dolor. «Voy camino de los 99 y quisiera llegar a los 100. Ya luego me puedo morir», declara. Después de la inyección, toca descansar un cuarto de hora en la sala de espera y otros 21 días para la segunda dosis que, según el protocolo de la Comunidad de Madrid, Antonio ya tiene reservada.