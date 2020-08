La Comunidad de Madrid recomienda quedarse en casa en las zonas más afectadas por el coronavirus

Cris de Quiroga SEGUIR Madrid Actualizado: 21/08/2020 15:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un juez anula la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno de la Comunidad de Madrid

Apenas 24 horas después de la entrada en vigor de las nuevas restricciones sanitarias en la Comunidad de Madrid, un juez las ha tumbado. En vista de que estas últimas medidas quedan anuladas, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha recomendado a los ciudadanos «quedarse en casa» en las zonas con más casos de coronavirus de la región.

En su visita a las pruebas PCR que se han realizado hoy en Alcobendas, uno de los puntos calientes, Zapatero también ha aconsejado que «se intenten evitar» viajes y reuniones «innecesarios». Además, es «absolutamente recomendable» que no haya más de diez personas en las viviendas. No obstante, ha enfatizado que «la situación actual en Madrid no amerita tomar medidas de confinamiento por zonas».

Tras conocer la decisión judicial, que anula las últimas restricciones, entre ellas, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la vía pública, Zapatero ha informado de que la Comunidad va a «hacer consultas» para establecer más medidas y recomendaciones «con respaldo legal».

Nuevas medidas: movilidad y agrupaciones

Estas nuevas medidas estarán relacionadas con la movilidad y las «actividades sociales», como la restauración, principal generador de agrupaciones de personas. «Por ahí puede ir alguna medida, siempre y cuando tengamos respaldo de la justicia», ha añadido Zapatero en el acto, que ha congregado a varias decenas de medios de comunicación y donde ha habido dificultades para respetar la distancia social, según informa Efe.

El viceconsejero también ha insistido en que «sigue siendo fundamental» hacer un correcto uso de la mascarilla, respetar la distancia de seguridad y garantizar el protocolo de aislamiento de los contagiados y la cuarentena de sus contactos, que «le consta» que no se está respetando en todos los casos.