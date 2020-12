A oscuras en la Cañada Real: «El Covid ya nos da igual, estamos congelados» El sector 6 continúa sin luz tres meses después de los primeros cortes, provocados por una sobrecarga en la red a causa de los cultivos ilegales de marihuana

Aitor Santos Moya SEGUIR Madrid Actualizado: 28/12/2020 00:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Basma (16 años), Aya (15), Isra (14) e Iman (19) hace tres meses que no ven la televisión. «¿Televisión? ¿Qué es eso?». Y las cuatro amigas se echan a reír. La oscuridad ciega, el frío hiela, las familias languidecen... Pero el sentido del humor no se pierde. No, al menos, mientras tengan fuerzas para seguir adelante. «Igual nos quitan el agua, ¿qué es peor, estar sin agua o sin luz?», comentan entre bromas. Son las cuatro de la tarde y el decaído sector 6 de la Cañada Real Galiana está que arde. La entrada al poblado, desde la A-3, se resume en un gesto de dos manos esposadas. «Pasad dentro y probáis lo que tengo. ¿No os habéis enterado?