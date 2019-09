Nuevo escándalo en Móstoles: la alcaldesa le sube el sueldo a su expareja 800 euros Con esta nueva colocación, son cinco los cargos de confianza de cuestionados por su relación con Noelia Posse. Cuatro de ellos ya han renunciado

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha otorgado una subida de sueldo de 800 euros mensuales a su expareja y empleado municipal, Gonzalo Sánchez Oliva, tras ser designado a dedo supervisor del Grupo de Intervención Especial del Ayuntamiento (GIE), creado en el presente mandando. El aumento, desvelado por la Cadena Ser, está incorporado en el mismo decreto por el que la regidora ascendió también a su tío, Hector V.Posse, como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

Fuentes municipales, no obstante, han indicado a este periódico que el hombre no es la expareja de la alcaldesa, que Posse no tiene «ninguna» relación con él y que de hecho ella «no ha intervenido» en ese plus de 800 euros mensuales.

Esta nueva acusación se sumaría a los otros cuatro cargos de confianza cuestionados por su relación con Posse, que presentaron su renuncia tras destaparse los escándalos. La coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se suman a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su propio tío.